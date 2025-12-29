धुरंधर या छावा नहीं ये है 2025 में दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म, 18000 करोड़ वसूल बनीं बादशाह

रणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर बवाल काट दिया है. ये फिल्म सिनेमाघरों पर धमाल मचा रही है. धुरंधर जबरदस्त कमाई करके इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है. ये फिल्म 1100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है. मगर आपको बता दें कि ये इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म नहीं है. एक चीनी एनिमेटिड फिल्म है, जिसने साल 2025 में सबसे ज्यादा कमाई की है. आइए आपको इस फिल्म के बारे में बताते हैं जो साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर छाई रही थी.

ये है सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म

साल 2025 में धुरंधर या छावा ने नहीं बल्कि इस चीनी एनिमेटिड फिल्म ने सबसे ज्यादा कमाई की थी. इस फिल्म का नाम नी झा 2 है. ये साल के शुरुआत में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. ये एक चीनी एनिमेटिड फैंटसी फिल्म है. ये फिल्म जनवरी 2025 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म का पहला पार्ट भी आया था और वो भी सुपरहिट साबित हुआ था. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे.

किया था इतना कलेक्शन

नी झा 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इसने बॉक्स ऑफिस पर 18,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी. ये अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एनिमेटिड फिल्म है. इस फिल्म के कलेक्शन के सामने रणवीर सिंह की धुरंधर और विक्की कौशल की छावा कुछ भी नहीं है. ये साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है और अब तक की पांचवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है. इस फिल्म ने स्टार वार्स: द फोर्स अवेकन्स का रिकॉर्ड तोड़ा था. वहीं धुरंधर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो ये अब तक दुनियाभर में 1100 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है. विक्की कौशल की छावा ने बॉक्स ऑफिस पर 809 करोड़ का कलेक्शन किया था.