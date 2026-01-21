नदिया के पार की मासूम 'गुंजा' याद है? 40 साल बाद भी नहीं बदली साधना सिंह, फैंस बोले- आंखों का धोखा तो नहीं

हिंदी सिनेमा में कुछ ऐसे गिने-चुने अभिनेता, अभिनेत्री और फिल्में हैं, जो दर्शकों को दिलो-दिमाग में छप चुके हैं और वो जिंदगीभर तक भुलाए नहीं भूलेंगे. ऐसी ही एक फिल्म साल 1982 में आई थी. इस फिल्म को तो लोग आज तक भूले नहीं है, साथ ही इस फिल्म की एक्ट्रेस का नाम जब सामने आता है, तो उसका भोला-भाला अंदाज आंखों के सामने आ जाता है. दरअसल, बात कर रहे हैं फिल्म नदिया के पार और उसकी खूबसूरत अभिनेत्री साधना सिंह की, जिन्हें हम गुंजा के नाम से जानते हैं. इस फिल्म को रिलीज हुए चार दशक से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन यह फिल्म और गुंजा आज भी लोगों के जेहन में जिंदा है.

नदिया की पार की गुंजा को आज तक कोई नहीं भूला

राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म में सचिन पिलगांवकर ने चंदन और साधना सिंह ने गुंजा का खूबसूरत किरदार निभाया था. महज 18 लाख रुपये के बजट में बनी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 5 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी. फिल्म का डायरेक्शन गोविंद मूनिस ने किया था और सलमान खान-माधुरी दीक्षित स्टारर फिल्म हम आपके हैं कौन को इस फिल्म का रीमेक कहा जाता है. नदिया के पार साधना सिंह की डेब्यू फिल्म थी. इसके बाद वह कई फिल्मों मे नजर आईं, लेकिन वो कामयाबी और नाम नहीं मिला जो उन्हें नदिया के पार से मिला है. फिल्मों में बात नहीं बनी तो छोटे पर्दे की तरफ रुख किया और घर जमाई और एक्स जोन जैसे सीरियल में काम किया.

अब कहां हैं नदिया के पार की एक्ट्रेस?

साल 2022 में रिलीज हुई फिल्म गिल्टी माइंड्स में उन्हें देखा गया था. इससे पहले वह साल 2015 में टीवी सीरियल संतोषी मां में नजर आई थीं. एक्ट्रेस की बाकी फिल्मों में पिया मिलन, ससुराल, सुर संग्राम, आग आंधी और तूफान, परिवार शामिल हैं. एक्ट्रेस ने फिल्म प्रोड्यूसर राजकुमार शाहबादी से शादी रचाई थी.

यह भी पढ़ें: नदिया के पार के चंदन की 10 फोटो, 5वीं देख पहचान नहीं पाएंगे फैंस

फिलहाल एक्ट्रेस फिल्मी दुनिया से दूर हैं और सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव हैं. इंस्टाग्राम पर उनके बायो में उनका नाम 'गुंजा' लिखा हुआ है. इंस्टाग्राम पर उन्हें 97 हजार से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं. आज वह 60 साल की हैं और खूबसूरती में जरा भी कम नहीं हैं. साधना सिंह के इंस्टाग्राम पर उनकी कई वीडियो और तस्वीरें हैं, जिसमें वह बेहद खूबसूरत दिख रही हैं. एक्ट्रेस ने आए दिन सोशल मीडिया पर नए-नए लुक में पोस्ट शेयर करती रहती हैं.