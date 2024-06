Munjya Review: वरुण धवन के कैमियो ने खींचा मुंज्या देखने गए दर्शकों का ध्यान, सोशल मीडिया यूजर्स दे रहे हैं रिएक्शन

Munjya Social Media Review: भारत की पहली सीजीआई (कंप्यूटर-जनरेटेड इमेजरी) फिल्म 'मुंज्या' आज यानी 7 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर बीते कई दिनों से थी. फिल्म का हाल ही में ट्रेलर सामने आया था, जिससे पता चलता कि हॉरर- कॉमेडी मूवी की कहानी शैतानी मुंज्या की, जो मुन्नी से शादी करने के लिए शहर में आता है. फिल्म का निर्देशन आदित्या सरपोतदार ने किया है. इस फिल्म का अब फैंस ने सोशल मीडिया पर रिव्यू दे दिया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. इतना ही नहीं फैंस ने वरुण धवन के कैमियो की भी झलक दिखा दी है, जिसका वीडियो एक्स पर सामने आया है.

सोशल मीडिया पर फिल्म के इंटरवल का एक सीन शेयर किया गया है, जिसमें वरुण धवन का वीडियो देखने को मिल रहा है.

एक यूजर ने लिखा, मुंज्या एंटरटेनर है, जिसमें हॉरर से लेकर कॉमेडी और इमोशन है. जो लोगों का ध्यान फिल्म पर रखता है.

Remember those flukes back in 2019 when #Munjya was said to be a prequel of #Stree, the story of what actually happened to that STREE?



They fooled us. Rather, we have an unwanted connection with #Bhediya 🥲



The origin of Stree would be interesting, though.