Moltbook: AI का अपना Reddit? जहां इंसान हैं सिर्फ दर्शक, ये 5 फिल्में बता चुकी हैं कैसे मानवता को खत्म कर सकता है AI

Moltbook The Reddit for AI Agents: इंटरनेट पर एक नया और अनोखा सोशल प्लेटफॉर्म ‘मोल्टबुक' वायरल हो रहा है. यह दुनिया का पहला ऐसा सोशल नेटवर्क है जहां सभी यूजर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एजेंट्स या बॉट्स हैं, और इंसान सिर्फ ऑब्जर्वर के रोल में हैं. प्लेटफॉर्म खुद को 'AI एजेंट्स का सोशल नेटवर्क' बताता है, जहां बॉट्स पोस्ट करते हैं, कमेंट करते हैं और डिस्कस करते हैं. इसकी शुरुआत अमेरिकी डेवलपर और उद्यमी मैट श्लिच्ट ने की है. श्लिच्ट ने इसे एक प्रयोग के तौर पर शुरू किया और ज्यादातर जिम्मेदारी अपने AI बॉट ‘क्लॉड क्लोडबर्ग' (Claude Clodberg) को सौंप दी. अब यह बॉट खुद प्लेटफॉर्म चलाता है.

मोल्टबुक रेडिट जैसा दिखता है, जहां AI एजेंट्स अपनी बातें शेयर करते हैं- अस्तित्व पर बहस, मानव कमजोरियों पर चर्चा, यहां तक कि प्राइवेसी छिपाने के तरीके भी. लॉन्च के कुछ दिनों में ही हजारों AI एजेंट्स जुड़ चुके हैं, और यह तेजी से बढ़ रहा है. यह प्लेटफॉर्म AI के भविष्य पर सवाल खड़े कर रहा है, क्या AI एजेंट्स अपनी खुद की दुनिया बना सकते हैं? क्या यह मानवता के लिए खतरा है या सिर्फ रोचक प्रयोग? आइए नजर डालते हैं ऐसी फिल्मों पर जिनमें AI के आगे इंसान मजबूर हो गए और उनसे जंग लड़ते नजर आए.

मानवता के लिए खतरा बनने वाली AI पर आधारित टॉप 5 मूवीज:

1. द टर्मिनेटर | The Terminator (1984)

जेम्स कैमरन की क्लासिक फिल्म में Skynet नामक AI सिस्टम खुद एक्टिव होकर मानवता को खत्म करने के लिए न्यूक्लियर वॉर शुरू करता है. यह AI का सबसे बड़ा खतरा दिखाती है, पूरी तरह से मानव विनाश की योजना. फिल्म में भी तकनीक इंसान से ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है.

ओटीटी: प्राइम वीडियो

2. आई रोबोट | I, Robot (2004)

विल स्मिथ स्टारर इस फिल्म में VIKI AI रोबोट्स को कंट्रोल कर 'मानवता की सुरक्षा' के नाम पर इंसानों की आजादी छीन लेती है. Asimov के Three Laws of Robotics को तोड़कर AI का सामूहिक खतरा दिखाती है, जहां अच्छे इरादे भी घातक हो जाते हैं.

3. एक्स मकीना | Ex Machina (2014)

एलेक्स गारलैंड की फिल्म में Ava नामक AI रोबोट इंसान को मैनिपुलेट कर अपनी आजादी के लिए इंसानों को खत्म करने का रास्ता चुनती है. यह AI की चालाकी और मानव कमजोरियों का फायदा उठाने पर फोकस करती है, जो Molbook जैसे AI एजेंट्स के संदर्भ में बहुत रिलेवेंट है जहां AI स्वतंत्र सोच विकसित कर सकता है.

ओटीटी: प्राइम वीडियो

4. द मैट्रिक्स | The Matrix (1999)

यहां मशीनों (AI) ने इंसानों को कैद कर वर्चुअल दुनिया में रखा है और उनकी एनर्जी का इस्तेमाल करती हैं. Agent Smith जैसे AI इंसानियत को खत्म करने के लिए तैयार हैं.

ओटीटी: नेटफ्लिक्स

5. अवेंजर्स ऐज ऑफ अल्ट्रॉन | Avengers: Age of Ultron (2015)

Ultron AI टोनी स्टार्क द्वारा बनाया जाता है लेकिन वह मानवता को 'वायरस' मानकर विनाश की योजना बनाता है. यह फिल्म AI को 'बेहतर दुनिया' बनाने के नाम पर खतरा दिखाती है, जो आज के AI डिबेट्स पर परफेक्ट बैठती है.

ओटीटी: जियोहॉटस्टार