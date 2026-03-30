धुरंधर 2 के तूफान के बीच फिर गर्माया ‘राजी’ विवाद, राइटर ने लगाए मेघना गुलजार पर गंभीर आरोप

बॉलीवुड में फिल्मों के साथ-साथ उनसे जुड़े किस्से और विवाद भी अक्सर चर्चा में रहते हैं, लेकिन जब कोई पुरानी हिट फिल्म अचानक फिर से सुर्खियों में आ जाए तो मामला और दिलचस्प हो जाता है. इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां जासूसी दुनिया पर बनी एक चर्चित फिल्म ‘राजी' को लेकर नया बवाल खड़ा हो गया है. धुरंधर 2 की सफलता के बाद लोगों का झुकाव रियल लाइफ स्पाई स्टोरीज की तरफ बढ़ा है और इसी ट्रेंड के बीच अब इस फिल्म से जुड़ा पुराना विवाद फिर से सामने आ गया है, जिसने फैंस के बीच नई बहस छेड़ दी है और सोशल मीडिया पर माहौल गरमा दिया है.

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जासूसी कहानियों के बीच नया बवाल

धुरंधर 2 की सफलता के बाद लोगों का इंटरेस्ट रियल लाइफ स्पाई स्टोरीज में काफी बढ़ गया है. इसी बीच ‘राजी' फिल्म को लेकर एक नया विवाद सामने आया है. फिल्म जिस किताब पर बनी थी, उसके राइटर हरिंदर एस सिक्का ने डायरेक्टर मेघना गुलजार पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि उनकी कहानी को फिल्म में सही तरीके से नहीं दिखाया गया और उसमें बदलाव किए गए.

किताब से फिल्म तक का सफर

हरिंदर एस सिक्का की किताब ‘Calling Sehmat' साल 2008 में आई थी, जो एक सच्ची जासूसी कहानी से प्रेरित थी. इसी पर 2018 में आलिया भट्ट स्टारर ‘राजी' बनी थी. फिल्म में एक लड़की की कहानी दिखाई गई है, जो देश के लिए जासूस बनती है और पाकिस्तान जाकर मिशन पूरा करती है. फिल्म को उस वक्त खूब पसंद किया गया था, लेकिन अब राइटर का कहना है कि फिल्म में उनकी कहानी की असली भावना पूरी तरह नहीं दिखी.

राइटर ने क्या कहा

सिक्का ने अपने पोस्ट में कहा कि मेघना गुलजार ने कहानी को एक अलग नजरिए से पेश किया, जिससे किरदार का असर कम हो गया. उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें पहले ही कई लोगों ने सावधान किया था, लेकिन उन्होंने वो बात नजरअंदाज कर दी. अब उन्हें लगता है कि उनका फैसला गलत था.

पुराना मामला फिर चर्चा में

ये कोई पहली बार नहीं है जब इस मुद्दे पर बात हो रही है. साल 2020 में भी सिक्का ने आरोप लगाए थे कि फिल्म बनाते समय कहानी में बदलाव किए गए थे. अब जब धुरंधर 2 की वजह से जासूसी कहानियां ट्रेंड में हैं, तो ये विवाद फिर से सुर्खियों में आ गया है.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

इस पूरे मामले के सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है. कुछ लोग राइटर का समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ मेघना गुलजार के काम की तारीफ कर रहे हैं. फिलहाल डायरेक्टर की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ये मुद्दा अभी चर्चा में बना हुआ है.