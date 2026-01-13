विज्ञापन

62 की उम्र में मीनाक्षी शेषाद्री का ऐसा धमाकेदार डांस यंग एक्ट्रेसेज भी फेल, लोग बोले- माधुरी दीक्षित से भी अच्छा

Meenakshi Sheshadri Dance Video: सालों से बड़े पर्दे से दूर मीनाक्षी शेषाद्री अब सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाती रहती हैं. एक्ट्रेस अक्सर अपने डांस वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर करती रहती हैं.

Meenakshi Sheshadri Dance Video: 62 की उम्र में मीनाक्षी शेषाद्री ने किया शानदार डांस

Meenakshi Sheshadri Dance at 62: 1980 और 90 के दशक में हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में शुमार की जाने वाली एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री अब भले ही बड़े पर्दे से दूर हो गई हों, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए आज भी वो अपने चाहने वालों से कनेक्ट रहती हैं. हीरो, घातक, दामिनी, शहंशाह, अल्लाह रक्खा जैसी कई हिट फिल्में देने वाली मीनाक्षी सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी फिल्मों के गानों पर डांस करते हुए वीडियो शेयर करती रहती हैं जिन्हें लोग काफी पसंद भी करते हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने फिर से इंस्टाग्राम पर अपनी ही एक फिल्म ‘आज का गुंडा राज' का सॉन्ग शेयर किया है, जिस पर वो मदमस्त होकर डांस करती दिख रही हैं. गाने का टाइटल है ‘तोता मेरा तोता'.

मीनाक्षी शेषाद्री ने दिखाईं कातिल अदाएं

वीडियो में आप देखेंगे मीनाक्षी ने पीले रंग की साड़ी पहनी हुई है और वो गार्डन में डांस कर रही हैं. डांस करते हुए मीनाक्षी जबरदस्त कमर चला रही हैं और गाने के बोल के हिसाब से परफेक्ट एक्स्प्रेशन दे रही हैं. एक्ट्रेस का ये डांस वीडियो इतना प्यारा है कि इसे एक बार देखकर शायद आपका मन ना भरे और आप इसे दोबारा देखें. 62 की उम्र में भी मीनाक्षी जिस लचक और ग्रेस के साथ डांस कर रही हैं वो काबिल-ए तारीफ है. अगर हम ये कहें कि आज के जमाने की 26 साल की लड़कियां भी इतना ग्रेसफुल डांस नहीं कर पातीं तो शायद गलत नहीं होगा. इस डांस वीडियो को देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि एक जमाने में मीनाक्षी की कंपटीशन रहीं माधुरी दीक्षित भी फेल हैं.

शादी बनी करियर में रुकावट

1983 में पेंटर बाबू से डेब्यू करने वाली मीनाक्षी ने साल 1995 में एक बैंकर हरीश मैसूर से शादी रचाई. 1995 तक मीनाक्षी उस दौर की हिट एक्ट्रेस में से एक थीं. गोविंदा, जैकी श्रॉफ जैसे बड़े-बड़े एक्टर्स के साथ काम कर चुकीं मीनाक्षी लगभग हर अगली फिल्म में नजर आती थीं. उनकी शादी के बाद फिल्म ‘घातक' रिलीज हुई. घातक एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी. इसके बाद दो राहें और स्वामी विवेकानंद (1998) जैसी फिल्मों में नजर आईं और फिर शादी कर अमेरिका में बस गईं.

दामिनी के लिए मिला अवार्ड

मीनाक्षी की हिट फिल्मों में गंगा जमुना सरस्वती, शहंशाह, जुर्म, तूफान, घर हो तो ऐसा, दामिनी और आदमी खिलौना है शामिल हैं. उन्होंने हिंदी के साथ-साथ साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया है. उन्हें फिल्म दामिनी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का स्मिता पाटिल मेमोरियल अवॉर्ड भी मिला था.

