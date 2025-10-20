मनीष मल्होत्रा, एकता कपूर और रमेश तौरानी, किसकी दिवाली पार्टी रही नंबर वन, देखें तस्वीरें

बीते हफ्ते से बॉलीवुड में दिवाली की धूम है. दिवाली के मौके पर हर साल बी-टाउन में पार्टी होती है और तमाम स्टार्स एक ही छत के नीचे इस त्योहार का जश्न मनाते हैं. बॉलीवुड स्टार्स, फिल्ममेकर और बड़े-बड़े फिल्म प्रोड्यूसर दिवाली पार्टी होस्ट करते हैं और सिनेमा के तमाम स्टार्स को इनवाइट करते हैं. इस साल सेलेब्स के फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा, फिल्म प्रोड्यूसर एकता कपूर और रमेश तौरानी ने दिवाली पार्टी होस्ट की, आइए वीडियो और तस्वीरों में देखते हैं, किसकी दिवाली पार्टी में मची सबसे ज्यादा धूम.



मनीष मल्होत्रा दिवाली पार्टी



मनीष मल्होत्रा ने बीते हफ्ते ही अपने हाउस पर दिवाली पार्टी होस्ट की थी और इस पार्टी के सबसे बड़े गेस्ट शाहरुख खान एंड फैमिली थी, जिसमें किंग खान की पत्नी गौरी खान और बेटी सुहाना खान ने अपनी खूबसूरती से पार्टी में चार चांद लगा दिए थे. मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में सितारों का मेला लगा था, जिसमें हेमा मालिनी, करीना कपूर खान, रितेश देशमुख, जेनेलिया डिसूजा, नीता अंबानी राधिका मर्चेंट, उर्मिला मातोंडकर, काजोल अपनी बेटी निसा के साथ पहुंची थीं.

पार्टी में रिया चक्रवर्ती, शेट्टी सिस्टर्स (शिल्पा और शमिता), सोनाक्षी सिन्हा- जहीर इकबाल, इब्राहिम अली खान, सारा अली खान, मलाइका अरोड़ा, बॉबी देओल-तान्या देओल, नुसरत भरूचा, जैकलीन फर्नांडिस, अनन्या पांडे, वीर पहाड़िया-तारा सुतारिया, रेखा, वाणी कपूर, आदित्य रॉय कपूर आदि स्टार पहुंचे थे.