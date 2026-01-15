Mana Shankara Vara Prasad Garu box office collection day 3: चार दिन में 100 करोड़ कमा लेगी चिरंजीवी की फिल्म, तीसरे दिन खाते में आए इतने करोड़

Mana Shankara Vara Prasad Garu box office collection day 3: अनिल रविपुडी की कॉमेडी फिल्म Mana Shankara Vara Prasad Garu (MSVPG) संक्रांति से पहले 12 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. इस फिल्म में चिरंजीवी और नयनतारा लीड रोल में हैं. इसे मिले-जुले रिव्यू मिले हैं लेकिन रिलीज के बाद से इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया है. फिल्म की डिमांड और लोगों के क्रेज को देखते हुए नए शो भी जोड़े जा रहे हैं.

Mana Shankara Vara Prasad Garu Box Office Collection Day 3

ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक MSVPG ने 14 जनवरी ka करीब ₹19.25 करोड़ का कलेक्शन किया, जिससे इसका कुल डोमेस्टिक कलेक्शन ₹79.60 करोड़ हो गया है. फिल्म ने सिर्फ अपने प्रीमियर से ₹9.35 करोड़ और ओपनिंग डे पर ₹32.25 करोड़ कमाए. मंगलवार (14 जनवरी) को इसमें 41.86% की गिरावट देखी गई, जिससे इसने ₹18.75 करोड़ कमाए.

उम्मीद है कि फिल्म जल्द ही ₹100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी. इसने चिरंजीवी की पिछली फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया है. भोला शंकर ने भारत में ₹30.63 करोड़, आचार्य ने ₹56.14 करोड़ नेट और गॉडफादर ने ₹74.03 करोड़ कमाए थे. यह देखना बाकी है कि क्या यह वाल्टेयर वीरय्या के ₹161.06 करोड़ के घरेलू कलेक्शन को पार कर पाती है या नहीं.

Mana Shankara Vara Prasad Garu की कहानी क्या है?

चिरंजीवी के जन्म के नाम शिवशंकर वरप्रसाद के नाम पर बनी MSVPG एक सिक्योरिटी ऑफिसर की कहानी है जो अपनी अलग रह रही पत्नी, जिसका किरदार नयनतारा ने निभाया है, को वापस पाने की कोशिश करता है. फिल्म की कहानी कुछ इस तरह है: “एक सिक्योरिटी ऑफिसर जो अपनी अलग रह रही पत्नी और बच्चों को एक बदले की भावना वाले पूर्व-पुलिस वाले से बचाता है, उसे छह साल अलग रहने के बाद अपने रिश्ते को फिर से बनाने का मौका मिलता है.”



फिल्म को सिनेमाघरों में अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ज्यादातर शो हाउसफुल चल रहे हैं. प्रोड्यूसर शाइन स्क्रीन्स ने बुधवार को अनाउंसमेंट की कि डिमांड के कारण संक्रांति से पहले फिल्म के लिए एक्स्ट्रा शो जोड़े जा रहे हैं. उन्होंने लिखा, “भारी पब्लिक डिमांड पर, #ManaShankaraVaraPrasadGaru के लिए सभी सेंटर्स पर एक्स्ट्रा शो और एक्सट्रा स्क्रीन जोड़ी गई हैं.”