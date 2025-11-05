वही मुस्कान, कंधे पर बिखरी जुल्फें और आंखों में जज्बात, मधुबाला की इस हमशक्ल को देख लोग बोले- पुनर्जन्म तो नहीं

मधुबाला का नाम सुनते ही नजरों के आगे एक ऐसी शोख हसीना का चेहरा आ जाता है जिसकी मुस्कान ही दिलों में घर कर जाती है. बड़ी बड़ी आंखे...जिसमें हर जज्बात समाया नजर आता है. कंधे पर झूलती जुल्फें काली घटाओं का अहसास करवाती हैं. मधुबाला मुस्कुरा कर नजरें क्या उठाती थीं, ऐसा लगता था कि हर दर्द को फना कर गई हैं. उनकी इसी अदा के चलते उन्हें बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस माना जाता था. बॉलीवुड अब तक उनके जैसी खूबसूरत एक्ट्रेस के इंतजार में है और लगता है कि ये इंतजार एक एक्ट्रेस पर जाकर खत्म हो स

मधुबाला की हमशक्ल ये एक्ट्रेस हैं प्रियंका कंडवाल, जिनकी स्माइल देखकर आपको बरबस ही मधुबाला की याद आ जाएगी. वैसा ही लंबा चेहरा, होंठ और आंखें. जरा सी अदाएं भी मधुबाला जैसी सीखकर प्रियंका कंडवाल अपने वीडियोज के जरिए मधुबाला की यादें ताजा कर देती हैं. मधुबाला के पुराने गानों पर रील्स बनाते समय वो उनके हावभाव और बॉडी लेंग्वेज को पकड़ कर चलने की भी पूरी कोशिश करती हैं. कभी साड़ी में, कभी सूट में मधुबाला की तरह हेयरस्टाइल रख कर वो अक्सर उनके गानों पर या डायलॉग पर वीडियो बनाती हैं.

अपनी खूबसूरती के चलते मधुबाला की हमशक्ल प्रियंका कंडवाल टीवी सीरियल्स में अपने लिए जगह बना चुकी हैं. वो पवित्र रिश्ता, जाना न दिल से दूर में दिख चुकी हैं. मरियम खान- लाइव रिपोर्टिंग नाम के शो में मेन रोल में दिखाई दे चुकी हैं. साउथ की कुछ फिल्मों में भी प्रियंका कंडवाल नजर आई हैं. उनकी रील्स और वीडियोज को देखकर अक्सर फैन्स उन्हें मधुबाला के नाम से ही पुकारते हैं. उनके वीडियो पर कुछ फैन्स मधुबाला रिटर्न लिख कर भी कमेंट कर चुके हैं. वहीं कुछ मधुबाला की हमशक्ल प्रियंका कंडवाल के वीडियो देख कह रहे हैं कि ये ब्यूटी क्वीन का दूसरा जन्म है.