लियोनार्डो नहीं, इस बॉलीवुड एक्टर को देखने के लिए उमड़ी थी भीड़, डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने किया खुलासा

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान एक ग्लोबल स्टार हैं, इसमें कोई शक नहीं है. एक्टर के चाहने वाले दुनिया के कोने-कोने में हैं. यहां तक कि कई बार ऐसे वीडियो भी सामने आ चुके हैं, जिससे यह पता चलता है कि 140 करोड़ आबादी वाला देश भारत में दुनिया के कई देशों में सिर्फ शाहरुख खान की वजह से ही जाना जाता है. खासकर यूरोप और अमेरिका में शाहरुख खान की तूती बोलती है. इसके अलावा जर्मनी और फ्रांस में उनका नाम खूब चर्चित है. अब बॉलीवुड के देसी फिल्मों के डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने किंग खान की दुनिया में पॉपुलैरिटी पर बड़ा खुलासा किया है. डायरेक्टर ने खुलासा किया है कि शाहरुख जब एक इवेंट में पहुंचे थे, तो वहां मौजूद लोगों ने टाइटैनिक स्टार लियोनार्डो डिकैप्रियो को नजरअंदाज कर दिया था.



शाहरुख के लिए लाइन लगाकर खड़े थे फैंस

एक इंटरव्यू में बोलते हुए डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने बर्लिन फिल्म फेस्टिवल का एक किस्सा याद किया. गैंग्स ऑफ वासेपुर के डायरेक्टर ने कहा, 'मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में, लियोनार्डो भी उसी इवेंट में थे और सुबह से शाहरुख खान के लिए लाइन फैंस की लंबी लगी हुई थी'. बता दें, शाहरुख खान साल 2008, 2010 और 2012 में बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में शिरकत कर चुके हैं. शाहरुख ने फिल्म डॉन 2 के प्रीमियर के चलते यह फेस्टिवल अटैंड किया था और अनुराग अपनी फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 के प्रीमियर के लिए वहां गए थे और उनकी फिल्म को स्टैंडिग ओवेशन भी मिला था.



साथ में काम करने वाले थे शाहरुख- लियोनार्डो

साल 2010 में, जब शाहरुख इस फेस्टिवल में आए थे, न्यूज एजेंसियों ने बताया था कि उनके सैकड़ों फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए फ्रेडरिकस्टाट पैलेस के बाहर डेरा जमाए बैठे थे. शाहरुख ने उस समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से कहा था, 'मैं बर्लिन आकर बहुत खुश हूं, मुझे यह बहुत पसंद है, अगर आप मुझसे कहें कि मैं किसी टूरिस्ट बस में खड़े होकर नाचूं, तो मैं जरूर नाचूंगा'. दिलचस्प बात यह है कि शाहरुख और लियोनार्डो को एक बार पॉल श्रेडर की 'एक्सट्रीम सिटी' में साथ कास्ट करने की बात लगभग तय हो गई थी, हालांकि, बजट और शेड्यूलिंग की वजह से यह फिल्म कभी शुरू नहीं हो पाई. फिलहाल शाहरुख अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'किंग' की शूटिंग में बिजी हैं, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.





