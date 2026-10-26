34 साल पुराना कुमार सानू का वो रोमांटिक गाना जो आज भी है आशिकों की पहली पसंद, चाय की टपरी से ऑटो तक सुनाई देती है गाने की आवाज

हिंदी सिनेमा में मोहब्बत पर बहुत से गाने बने हैं, लेकिन कुछ गाने ऐसे बने हैं, जो कभी पुराने नहीं हो पाए. 90 के दशक के रोमांटिक गाने आज भी दर्शकों की पहली पसंद रहे हैं. 1992 में भी एक रोमांटिक गाना आया था, जो स्कूल-कॉलेज के बच्चों का फेवरेट बन गया था. इस गाने आज भी चाय की टपरी से लेकर ऑटो रिक्शा में खूब सुना जा सकता है. इस गाने का नाम 'मिलने की तुम कोशिश करना' है, जो एक वादे पर बनाया गया है. यह गाना फिल्म दिल का क्या कसूर का है.

आशा भोंसले और कुमार सानू की आवाज

आशा भोंसले और कुमार सानू में यह 90 के दशक का सुपरहिट गाना था. इस गाने को दिव्या भारती और पृथ्वी पर फिल्माया गया है.नदीम-श्रवण के संगीत और मदन पाल के बोल ने 'मिलने की तुम कोशिश करना' को यादगार बनाया है. यह गाना सिर्फ प्यार का एहसास ही नहीं करवाता है, बल्कि एकतरफा प्यार की मीठी-कड़वी कहानी बना देते हैं. फिल्म दिल का क्या कसूर बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई, लेकिन इसका संगीत और दिव्या भारती का परफॉर्मेंस इसे क्लासिक बना गया.

फिल्म के बाकि गाने भी हिट

इस गाने में एकतरफा प्यार, कुर्बानी और अधूरी मुलाकात के इमोशन्स मदन पाल ने अपने आसान बोलों में कैद किए थे.दिल का क्या कसूर का सिर्फ 'मिलने की तुम कोशिश करना' गाना ही नहीं फिल्म के बाकि हिट गाने भी हिट रहे थे. 'मेरा सनम सबसे प्यारा है' भी काफी पॉपुलर हुआ था. ज्यादातर गाने कुमार सानू ने गाए. संगीत रिलीज होते ही हिट हो गया था.

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