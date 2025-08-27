नेटफ्लिक्स की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बनीं ये मूवी, अब तक मिल चुके हैं 236 मिलियन व्यूज

नेटफ्लिक्स ओटीटी के पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स में से एक है, जिसमें हर दिन नई फिल्में और वेब सीरीज देखने को मिल जाती है. लेकिन हाल ही में खबर आई है कि केपॉप डीमन हंटर्स ने डॉने जॉनसन, रयान रेनॉल्ड्स और गल गैडोत की रेड नोटिस को पछाड़ दिया है. नेटफ्लिक्स की कंपेनियन वेबसाइट टुडुम के मुताबिक, सोनी पिक्चर्स एनिमेशन द्वारा एनिमेटेड म्यूजिकल के पॉप डीमन हंटर्स को 236 मिलियन व्यूज अब तक मिल चुके हैं. नेटफ्लिक्स द्वारा शेयर किए गए आंकड़ों के अनुसार, पिछले हफ़्ते 25.4 मिलियन अतिरिक्त व्यूज के साथ, के-पॉप डीमन हंटर्स अंग्रेजी फिल्मों की लिस्ट में नंबर वन का खिताब हासिल कर चुकी है. जबकि फिलहाल, नेटफ्लिक्स पर सबसे ज़्यादा स्ट्रीम की जाने वाली पांच फिल्में के-पॉप डेमन हंटर्स, रेड नोटिस, कैरी-ऑन, डोंट लुक अप और द एडम प्रोजेक्ट हैं.

के-पॉप डेमन हंटर्स के कुल 236 मिलियन व्यूज हैं. जबकि रेड नोटिस के 230.9 मिलियन व्यूज थे. के-पॉप डेमन हंटर्स एक के-पॉप गर्ल ग्रुप के बारे में एक एनिमेटेड संगीतमय फैंटसी है, जिसे स्टेडियमों और अखाड़ों को भरने में व्यस्त न होने पर पौराणिक राक्षसों का पता लगाने का काम सौंपा गया है.

रिकॉर्ड्स की बात करें तो, 'के-पॉप डेमन हंटर्स' बिलबोर्ड हॉट 100 पर एक साथ चार सिंगल्स वाला पहला साउंडट्रैक भी बन गया है और पिछले हफ़्ते सिनेमाघरों में सिंगलॉन्ग वर्ज़न रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस पर नेटफ्लिक्स का पहला नंबर 1 स्थान भी बन गया है.

गौरतलब है कि नेटफ्लिक्स पर वेडनेसडे से पहले स्किव्ड गेम सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीरीज थी, जिसके 3 सीजन आ चुके हैं.