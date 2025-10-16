विज्ञापन

खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी बिहार चुनाव में आजमाएंगी किस्मत, इस पार्टी से मिली टिकट

खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं, उस सीट पर बीजेपी की तरफ से भी एक महिला उम्मीदवार हैं.

Read Time: 2 mins
Share
खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी बिहार चुनाव में आजमाएंगी किस्मत, इस पार्टी से मिली टिकट
चुनावी मैदान में खेसारी लाल यादव की पत्नी
Social Media
नई दिल्ली:

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भोजपुरी सिनेमा के मशहूर एक्टर खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी भी अपनी किस्मत आजमाएंगी. वह छपरा विधानसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी. खेसारी के मैनेजर सोनू पांडेय ने बुधवार, 15 अक्टूबर 2025 को एक फोन कॉल में इस खबर की पुष्टि की. सोनू पांडेय ने बताया कि चंदा देवी अभी मुंबई में हैं और वह गुरुवार, 16 अक्टूबर 2025 को उनके साथ पटना पहुंचेंगी. इसके बाद ऑफीशियल अनाउंसमेंट भी हो जाएगी. 

इससे पहले बुधवार को खेसारी लाल यादव ने मीडिया से कहा था कि वह चाहते हैं कि उनकी पत्नी चुनाव में हिस्सा लें, लेकिन वह अभी तक सहमत नहीं थीं. खेसारी ने कहा, “मैं पिछले कुछ दिनों से अपनी पत्नी को चुनाव लड़ने के लिए मना रहा हूं. अगर वह राजी हो जाती हैं, तो हम नामांकन दाखिल करेंगे. अगर नहीं, तो मैं सिर्फ प्रचार करूंगा और तेजस्वी यादव को जिताने की कोशिश करूंगा.”

छपरा सीट का राजनीतिक परिदृश्य

छपरा विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का दबदबा रहा है. फिलहाल इस सीट से डॉ.सीएन गुप्ता विधायक हैं, जो पिछले दो कार्यकाल से जीतते आ रहे हैं. हालांकि इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काटकर छोटी कुमारी को उम्मीदवार बनाया है. छपरा में यादव, राजपूत, ब्राह्मण, बनिया और मुस्लिम वोटरों की संख्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.

2020 के चुनाव में सीएन गुप्ता को 75,710 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी के रणधीर कुमार सिंह को 68,939 वोट मिले थे. दोनों के बीच वोटों का अंतर ज्यादा नहीं था. खेसारी लाल यादव छपरा के ही निवासी हैं और उनके फैन्स की संख्या भी काफी है. अब देखना यह है कि उनकी पॉपुलैरिटी का चंदा देवी को कितना फायदा मिलता है.

दो महिलाओं के बीच रोमांचक मुकाबला

चंदा देवी के चुनाव में उतरने से छपरा सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा. एक तरफ आरजेडी की चंदा देवी होंगी, तो दूसरी तरफ बीजेपी की छोटी कुमारी. यह दो महिला उम्मीदवारों के बीच रोमांचक टक्कर होगी. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Khesari Lal Yadav, Khesari Lal Yadav Wife, Khesari Lal Yadav Wife Election, Khesari Lal Yadav Bihar Election, Bihar Election, Chanda Devi, RJD, BJP
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com