दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता यश इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'टॉक्सिक: अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' की शूटिंग कर रहे हैं. इस फिल्म का इंतजार फैंस को बेसब्री से है.

बालकनी में सिगरेट के कश लगाते दिखे यश, 'टॉक्सिक' से लीक हुआ KGF एक्टर का वीडियो
'टॉक्सिक: अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' से लीक हुआ यश का लुक
नई दिल्ली:

दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता यश इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'टॉक्सिक: अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' की शूटिंग कर रहे हैं. इस फिल्म का इंतजार फैंस को बेसब्री से है. इस फिल्म से उनका लुक सोशल मीडिया पर लीक हो गया है. इनमें यश बड़ी दाढ़ी में बहुत ही हैंडसम दिख रहे हैं. सोशल मीडिया पर लीक हुए इस वीडियो में यश बालकनी में दिखाई दे रहे हैं. इसमें यश सिर्फ नीली डेनिम पहने हुए दिखाई दे रहे हैं. उनका स्वैग देख सोशल मीडिया पर लोग फिल्म के लिए उत्सुकता जाहिर करते दिख रहे हैं. लोग कमेंट बॉक्स में कह रहे हैं कि बॉक्स ऑफिस पर सुनामी आने वाली है. कुछ लोग "ब्लॉकबस्टर लोडिंग" कहते दिखाई दिए. 

फिल्म की बात करें तो यह एक ऐतिहासिक गैंगस्टर ड्रामा कही जा रही है. "टॉक्सिक: अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स" को गीतू मोहनदास और यश ने लिखा है. इस फिल्म की निर्देशक गीतू मोहनदास हैं. गोवा की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म एक ड्रग कार्टेल की अंधेरी दुनिया के इर्द-गिर्द घूमती है, जो शक्ति, प्रेम और धोखे पर बेस्ड होगी.

इस फिल्म में यश, नयनतारा, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी, रुक्मिणी वसंत, अक्षय ओबेरॉय और सुदेव नायर जैसे कलाकार अहम किरदार निभाते दिखाई देंगे. इस फिल्म का निर्माण केवीएन प्रोडक्शंस और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के बैनर तले किया जा रहा है. 'टॉक्सिक: अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. पहले फिल्म को दिसंबर 2025 में रिलीज किया जाना था, लेकिन प्रोडक्शन में हुई देरी के चलते इसे आगे के लिए खिसका दिया गया. 

इस फिल्म को हिंदी, तेलुगु, तमिल और मलयालम सहित कई भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में डब किया जाएगा. इसे अगले साल आने वाली कुछ बड़ी फिल्मों में शामिल किया गया है. इस फिल्म के अलावा यश के पास नितेश तिवारी की बहुचर्चित 'रामायण' भी है. इसमें वह लंकापति रावण की भूमिका निभाते दिखाई देंगे. इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साईं पल्लवी देवी सीता, सनी देओल भगवान हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका में नजर आएंगे.
 

