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72nd National Film Awards: ‘चंदू चैंपियन’ के लिए कार्तिक आर्यन बने बेस्ट एक्टर, पहली बार जीता नेशनल अवॉर्ड

72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में कार्तिक आर्यन ने ‘चंदू चैंपियन’ के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड जीता है. इस फिल्म में उनके दमदार अभिनय को राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा सम्मान मिला है.

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72nd National Film Awards: ‘चंदू चैंपियन’ के लिए कार्तिक आर्यन बने बेस्ट एक्टर, पहली बार जीता नेशनल अवॉर्ड
72nd National Film Awards: कार्तिक आर्यन बने बेस्ट एक्टर

Kartik Aaryan Wins Best Actor For Chandu Champion: 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में अभिनेता कार्तिक आर्यन ने अपने करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक हासिल कर ली है. उन्हें फिल्म ‘चंदू चैंपियन' में शानदार अभिनय के लिए बेस्ट एक्टर के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. इस श्रेणी में कार्तिक ने यह सम्मान मलयालम सुपरस्टार ममूटी के साथ साझा किया, जिन्हें फिल्म ‘ब्रमायुगम' के लिए चुना गया.   

कबीर खान के निर्देशन में बनी ‘चंदू चैंपियन' भारत के पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता मुरलीकांत पेटकर की प्रेरणादायक जिंदगी पर आधारित है. फिल्म में कार्तिक आर्यन ने मुरलीकांत पेटकर का किरदार निभाया और इस भूमिका के लिए उन्होंने जबरदस्त शारीरिक और मानसिक तैयारी की. उनके ट्रांसफॉर्मेशन और अभिनय की रिलीज के समय से ही खूब सराहना हुई थी.   

फिल्म में कार्तिक ने एक ऐसे खिलाड़ी का संघर्ष दिखाया, जिसने तमाम मुश्किलों के बावजूद हार नहीं मानी और इतिहास रच दिया. उनके भावनात्मक और प्रभावशाली प्रदर्शन ने दर्शकों के साथ-साथ समीक्षकों का भी दिल जीता. यही वजह रही कि राष्ट्रीय पुरस्कारों की जूरी ने उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक के लिए चुना.   

कार्तिक आर्यन के लिए यह उपलब्धि बेहद खास मानी जा रही है. रोमांटिक और कॉमेडी फिल्मों से अलग हटकर उन्होंने इस चुनौतीपूर्ण किरदार को निभाकर खुद को एक बेहतरीन अभिनेता के रूप में स्थापित किया. ‘चंदू चैंपियन' के लिए मिला यह राष्ट्रीय पुरस्कार उनके करियर में एक नया मुकाम जोड़ता है और यह साबित करता है कि वह हर तरह के किरदार को पूरी ईमानदारी के साथ निभाने की क्षमता रखते हैं.

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