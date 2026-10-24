कार्तिक आर्यन बनेंगे ‘कैप्टन इंडिया’, यमन में भारतीयों के रेस्क्यू ऑपरेशन पर बनी फिल्म, जानें कब होगी रिलीज

कार्तिक आर्यन अपनी आने वाली फिल्म ‘कैप्टन इंडिया' में पहली बार पायलट की भूमिका निभाते नजर आएंगे. शमित अमीन के निर्देशन में बन रही यह एविएशन ड्रामा फिल्म यमन में युद्ध के दौरान चलाए गए भारत के एक बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन से प्रेरित है. फिल्म की कहानी ऐसे वक्त की पृष्ठभूमि में रची गई है, जब यमन में हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच संघर्ष के चलते हालात बेहद तनावपूर्ण थे. फिल्म की कहानी में भू-राजनीतिक संघर्ष और मानवीय संकट की अहम भूमिका होगी. हालांकि, निर्माताओं ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि हूती संघर्ष को फिल्म में किस तरह दिखाया जाएगा, लेकिन कहानी का मुख्य केंद्र युद्धग्रस्त इलाके में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए चलाया जाने वाला एक चुनौतीपूर्ण अभियान होगा.
2015 के रेस्क्यू ऑपरेशन से प्रेरित है फिल्म
यमन में मौजूदा संघर्ष की पृष्ठभूमि 2015 की घटनाओं से जुड़ी है. उस दौरान हूती विद्रोहियों ने राजधानी सना पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद सऊदी अरब के नेतृत्व में सैन्य अभियान शुरू हुआ. बिगड़ते हालात के बीच भारत ने यमन में फंसे अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया था. इस दौरान दूसरे देशों के नागरिकों को भी वहां से निकालने में मदद की गई थी. फिल्म से जुड़े एक सूत्र के मुताबिक, ‘कैप्टन इंडिया' इसी चुनौतीपूर्ण मानवीय अभियान से प्रेरित है. सूत्र ने बताया, “‘कैप्टन इंडिया' 2015 में युद्धग्रस्त यमन में भारत के सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशनों में से एक से प्रेरित है. उस दौरान देश ने न सिर्फ अपने नागरिकों को, बल्कि दुनिया के कई दूसरे देशों के लोगों को भी सुरक्षित निकाला था. इस एक्शन फिल्म में कार्तिक आर्यन दुनिया के सबसे मुश्किल रेस्क्यू मिशनों में से एक का नेतृत्व करते नजर आएंगे.”
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पहली बार पायलट बनेंगे कार्तिक आर्यन
कार्तिक आर्यन के लिए ‘कैप्टन इंडिया' इसलिए भी खास है, क्योंकि वह पहली बार पर्दे पर पायलट का किरदार निभाएंगे. फिल्म में उनका किरदार युद्ध के बीच एक ऐसे मिशन की जिम्मेदारी संभालेगा, जिसमें कई लोगों की जान बचाने की चुनौती होगी. फिल्म का निर्देशन शमित अमीन कर रहे हैं, जो इससे पहले ‘चक दे! इंडिया' और ‘रॉकेट सिंह: सेल्समैन ऑफ द ईयर' जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं.
‘कैप्टन इंडिया' का निर्माण टी-सीरीज और बावेजा स्टूडियोज कर रहे हैं. कार्तिक आर्यन का प्रोडक्शन हाउस डोपामाइन स्टूडियोज भी इस फिल्म से जुड़ा है. फिल्म की शूटिंग फिलहाल ब्रिटेन में चल रही है और इसे 13 अगस्त 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज करने की योजना है.
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