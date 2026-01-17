जिन्होंने मेरा घर तोड़ा था...मुंबई BMC चुनाव में उद्धव ठाकरे का किला ढहते ही कंगना रनौत का करारा हमला

एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने सबसे अमीर नगर निकाय BMC के चुनाव में ऐतिहासिक जीत के लिए अपनी पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित उसके नेताओं को बधाई दी है. यह एक्ट्रेस के लिए एक तरह से न्याय का भी पल है, जिनके मुंबई स्थित बंगले से जुड़े ऑफिस को बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने 2020 में तब गिरा दिया था, जब शिवसेना सत्ता में थी. आज शिवसेना को BMC से सत्ता से हटा दिया गया है.

कंगना रनौत ने NDTV से कहा, "मैं महाराष्ट्र BMC चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत से बहुत खुश हूं. मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और महाराष्ट्र के पूरे बीजेपी परिवार को इस अविश्वसनीय भगवा लहर के लिए बधाई देती हूं." उन्होंने कहा, "यह हम सभी के लिए एक बड़ी जीत है." अपनी प्रॉपर्टी के खिलाफ BMC की कार्रवाई को याद करते हुए, जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने "दुर्भावना के अलावा कुछ नहीं" बताया था. एक्ट्रेस और सांसद ने NDTV से कहा, जिन्होंने मुझे गाली दी, मेरा घर गिराया, मुझे महाराष्ट्र छोड़ने की धमकी दी, आज महाराष्ट्र ने उन्हें छोड़ दिया है."

उन्होंने आगे कहा, "मुझे खुशी है कि ऐसे महिला विरोधी, धमकाने वाले और भाई-भतीजावाद माफिया को जनता जनार्दन सही जगह दिखा रही है." मौजूदा रुझानों से पता चला कि मुंबई की 227 सीटों में से 210 सीटों पर बीजेपी आगे है और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना 28 चुनावी वार्डों में आगे है. अजीत पवार के नेतृत्व वाली NCP, जिसने अलग से चुनाव लड़ा था, केवल तीन वार्डों में आगे है.