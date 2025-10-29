हूबहू रणबीर कपूर जैसा दिखता है जूही चावला का भतीजा, लेटेस्ट तस्वीरें सामने आते ही इंटरनेट पर मची खलबली

बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला ने अपने भतीजे वीर जय खोसला को बर्थडे की बधाई देते हुए इंस्टाग्राम पर उनके साथ फोटोज डालीं. साथ ही उन्होंने अनाउंसमेंट की कि वीर जय के बर्थडे पर 100 पेड़ लगवाएंगी. जैसे ही भतीजे की तस्वीरें सामने आईं, दर्शक उन्हें रणबीर कपूर से मिलता-जुलता बताने लगे. कई यूजर्स पूछ रहे हैं कि वीर जय कब बॉलीवुड में एंट्री करेंगे.

जूही चावला की इंस्टाग्राम पोस्ट

बर्थडे विश में जूही ने दो फोटोज शेयर कीं. कैप्शन में लिखा- “हमारे प्यारे जय के लिए 100 पेड़. हैप्पी बर्थडे.” गौरतलब है कि 2023 में भी जय के जन्मदिन पर जूही ने 100 पेड़ लगवाने का वादा किया था.

सोशल मीडिया पर क्या कह रहे यूजर्स

वीर जय की तस्वीरें देखते ही उनके लुक की तुलना रणबीर कपूर से शुरू हो गई. एक यूजर ने कमेंट किया- “भाई, एकदम रणबीर कपूर लग रहा है.” दूसरे ने लिखा- “अगला रणबीर कपूर तैयार है.” एक यूजर बोला- “वीर जय अब बड़े हो गए, इन्हें आर्यन खान से मिलवाओ और डायरेक्टर बना दो.” किसी ने कहा- “जय तो बिल्कुल हीरो लग रहा है.”

जूही चावला ने 1986 में फिल्म ‘सल्तनत' से करियर शुरू किया था, लेकिन असली पहचान आमिर खान की ‘कयामत से कयामत तक' से मिली. वे अपने दौर की टॉप हिरोइनों में शुमार हैं.