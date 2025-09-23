Jolly LLB 3 Day 4 Box Office Collection: 4 दिन में 100 करोड़ रुपये के पार अक्षय-अरशद की फिल्म, बजट वसूलने से इतनी दूर फिल्म

जॉली एलएलबी 3 बॉक्स ऑफिस (Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 4) पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है और दर्शकों से भरपूर तालियां बटोर रही है. फिल्म की कहानी को तारीफें मिल रही हैं. दर्शकों को बांधकर रखने वाला फिल्म का मेल एलिमेंट यानी फिल्म की कहानी ने साबित कर दिया है कि वह वो हीरो है जो किसी को भी स्टार बना सकता है. यह कहानी ही वजह कि अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला की इस तिकड़ी को तीसरी बार इतना प्यार मिल रहा है. यही प्यार फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में उछाल लाने में भी मदद कर रहा है.

जॉली एलएलबी 3 की बंपर कमाई

सैकनिल्क के मुताबिक पहले दिन यानी शुक्रवार (19 तारीख) को फिल्म की शुरुआत काफी दमदार रही. ओपनिंग डे पर 'जॉली एलएलबी 3' ने 12.50 करोड़ रुपए की कमाई की. इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि दर्शकों को इस फिल्म का कितनी बेसब्री से इंतजार था. सोशल मीडिया पर अक्षय और अरशद को एक साथ स्क्रीन पर देखने का क्रेज लोगों में साफ नजर आया.

इसके बाद शनिवार को फिल्म की कमाई में जोरदार उछाल देखने को मिला. दूसरे दिन फिल्म ने 20 करोड़ रुपए का बिजनेस किया. इस इजाफे ने मेकर्स के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान ला दी. तीसरे दिन, यानी रविवार को, फिल्म ने 21 करोड़ की शानदार कमाई की. बता दें कि रविवार का दिन फिल्मों के लिए आम तौर पर सबसे मजबूत होता है, और 'जॉली एलएलबी 3' भी इस मौके का फायदा उठाने में सफल रही. हालांकि सोमवार को हमेशा की तरह फिल्म की कमाई में गिरावट देखने को मिली. चौथे दिन यानी सोमवार को फिल्म ने लगभग 5.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया.

सोमवार को हल्की पड़ी 'जॉली एलएलबी 3' की कलेक्शन

चार दिनों में 'जॉली एलएलबी 3' का कुल नेट कलेक्शन 59 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है जो इस बात का इशारा है कि फिल्म की पकड़ अब भी मजबूत बनी हुई है. इस फिल्म में अक्षय कुमार और अरशद वारसी के अलावा सौरभ शुक्ला, गजराज राव, राम कपूर, सीमा बिस्वास, हुमा कुरैशी, अमृता राव और शिल्पा शुक्ला जैसे सितारें हैं.

बता दें कि 'जॉली एलएलबी' साल 2013 में रिलीज हुई थी. इसमें अरशद वारसी, बोमन ईरानी, अमृता राव और सौरभ शुक्ला थे. इसका दूसरा पार्ट 2017 में रिलीज हुआ और इसमें अक्षय कुमार दिखाई दिए. इनके अलावा फिल्म में हुमा कुरैशी, अन्नू कपूर और कुमुद मिश्रा जैसे सितारे भी नजर आए थे.