विज्ञापन

Jolly LLB 3 Day 4 Box Office Collection: 4 दिन में 100 करोड़ रुपये के पार अक्षय-अरशद की फिल्म, बजट वसूलने से इतनी दूर फिल्म

Jolly LLB 3 Day 4 Box Office: अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है. फिल्म को मिल रही तारीफें इसकी कमाई में इजाफा करने में खूब मदद कर रही हैं.

Read Time: 3 mins
Share
Jolly LLB 3 Day 4 Box Office Collection: 4 दिन में 100 करोड़ रुपये के पार अक्षय-अरशद की फिल्म, बजट वसूलने से इतनी दूर फिल्म
Jolly LLB 3 Box Office Collection: जॉली एलएलबी 3 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
नई दिल्ली:

जॉली एलएलबी 3 बॉक्स ऑफिस (Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 4) पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है और दर्शकों से भरपूर तालियां बटोर रही है. फिल्म की कहानी को तारीफें मिल रही हैं. दर्शकों को बांधकर रखने वाला फिल्म का मेल एलिमेंट यानी फिल्म की कहानी ने साबित कर दिया है कि वह वो हीरो है जो किसी को भी स्टार बना सकता है. यह कहानी ही वजह कि अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला की इस तिकड़ी को तीसरी बार इतना प्यार मिल रहा है. यही प्यार फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में उछाल लाने में भी मदद कर रहा है. 

जॉली एलएलबी 3 की बंपर कमाई

सैकनिल्क के मुताबिक पहले दिन यानी शुक्रवार (19 तारीख) को फिल्म की शुरुआत काफी दमदार रही. ओपनिंग डे पर 'जॉली एलएलबी 3' ने 12.50 करोड़ रुपए की कमाई की. इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि दर्शकों को इस फिल्म का कितनी बेसब्री से इंतजार था. सोशल मीडिया पर अक्षय और अरशद को एक साथ स्क्रीन पर देखने का क्रेज लोगों में साफ नजर आया.

इसके बाद शनिवार को फिल्म की कमाई में जोरदार उछाल देखने को मिला. दूसरे दिन फिल्म ने 20 करोड़ रुपए का बिजनेस किया. इस इजाफे ने मेकर्स के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान ला दी. तीसरे दिन, यानी रविवार को, फिल्म ने 21 करोड़ की शानदार कमाई की. बता दें कि रविवार का दिन फिल्मों के लिए आम तौर पर सबसे मजबूत होता है, और 'जॉली एलएलबी 3' भी इस मौके का फायदा उठाने में सफल रही. हालांकि सोमवार को हमेशा की तरह फिल्म की कमाई में गिरावट देखने को मिली. चौथे दिन यानी सोमवार को फिल्म ने लगभग 5.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया.

सोमवार को हल्की पड़ी 'जॉली एलएलबी 3' की कलेक्शन

चार दिनों में 'जॉली एलएलबी 3' का कुल नेट कलेक्शन 59 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है जो इस बात का इशारा है कि फिल्म की पकड़ अब भी मजबूत बनी हुई है. इस फिल्म में अक्षय कुमार और अरशद वारसी के अलावा सौरभ शुक्ला, गजराज राव, राम कपूर, सीमा बिस्वास, हुमा कुरैशी, अमृता राव और शिल्पा शुक्ला जैसे सितारें हैं.

बता दें कि 'जॉली एलएलबी' साल 2013 में रिलीज हुई थी. इसमें अरशद वारसी, बोमन ईरानी, अमृता राव और सौरभ शुक्ला थे. इसका दूसरा पार्ट 2017 में रिलीज हुआ और इसमें अक्षय कुमार दिखाई दिए. इनके अलावा फिल्म में हुमा कुरैशी, अन्नू कपूर और कुमुद मिश्रा जैसे सितारे भी नजर आए थे.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Jolly Llb 3 Box Office Collection, Jolly Llb 3 Movie Box Office Collection, Akshay Kumar, Arshad Warsi, Jolly LLB 3 Collection
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com