जितेंद्र की वाइफ की 10 फोटो, कभी हेमा मालिनी से होने वाली थी शादी, 5वीं देख कहेंगे- नहीं है कोई मुकाबला

70-80 के दशक में बॉलीवुड पर एक हैंडसम हंक राज करता था. उसके लुक्स की लड़कियां दीवानी थीं. जो भी उन्हें एक बार देख लेता था वो उनका फैन बन जाता था. हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि जितेंद्र हैं. जंपिंग जैक के नाम से फेमस जितेंद्र का दिल कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस पर आया. उनका नाम श्रीदेवी, हेमा मालिनी, जया प्रदा जैसी कई एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ा मगर उन्होंने सात फेरे लिए अपनी बचपन की दोस्त शोभा कपूर के साथ. शोभा कपूर और जितेंद्र साल 1974 में शादी के बंधन में बंधे थे. दोनों के दो बच्चे एकता कपूर और तुषार कपूर हैं. शोभा कपूर कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस नहीं थीं मगर वो किसी एक्ट्रेस से कम भी नहीं लगती थीं. उनकी पुरानी फोटोज अगर आप देखेंगे तो उनके दीवाने हो जाएंगे. आइए आपको उनकी पुरानी फोटोज दिखाते हैं.



शोभा कपूर और जितेंद्र की शादी की फोटोज अक्सर वायरल होती रहती हैं. अपनी शादी में शोभा बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थीं.

रिपोर्ट्स की मानें तो शोभा कपूर को जितेंद्र 14 साल की उम्र में ही दिल दे बैठे थे. उस समय वो बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमा रहे थे.

शोभा कपूर बॉलीवुड से नहीं थीं. उस समय वो ब्रिटिश एयरवेज में बतौर एयर होस्टेस्ट काम कर रही थीं. शोभा कपूर इतनी खूबसूरत थीं कि वो उस समय एक्ट्रेसेस को टक्कर देती थीं.

नौकरी की वजह से शोभा उस समय अधिकतर विदेश में रहती थीं. जिसकी वजह से वो जितेंद्र से मिल भी नहीं पाती थीं.

शोभा और जितेंद्र की बेटी एकता कपूर ने प्रोडक्शन में अपनी पहचान बनाई है. वो एक बहुत बड़ी प्रोड्यूसर हैं. शोभा कपूर बेटी को उनका बिजनेस संभालने में मदद करती हैं.

वहीं उनके बेटे तुषार पापा की तरह बॉलीवुड एक्टर बने. मगर वो पहचान हासिल नहीं कर पाए जो उनके पापा ने बनाई थी.

शोभा कपूर अक्सर अपनी बेटी एकता के साथ स्पॉट होती हैं. वो अपने घर पर अक्सर फंक्शन रखती हैं जिसमें कई बड़े सितारे शामिल होते हैं.

शोभा कपूर बेटी के साथ मिलकर करोड़ों का बिजनेस कर रही हैं और ये बिजनेस अच्छा भी चल रहा है.