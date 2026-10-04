खास दोस्त के साथ खिलखिलाती नजर आईं जया बच्चन, फैंस बोले- बिग बी के चेहरे पर जलन साफ दिख रही है

अमिताभ बच्चन हाल ही में पत्नी जया बच्चन और गीतकार गुलजार के साथ मुंबई में एक किताब लॉन्च इवेंट में साथ नजर आए. इन मशहूर हस्तियों को डॉ. पी. जगन्नाथ की किताब 'DR BLUE: A Cancer Surgeon's Journey into the Human Side of Healing' के लॉन्च पर गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था. इवेंट की कई तस्वीरें और वीडियो ऑनलाइन सामने आए हैं, जिनमें गुलजार और जया बच्चन के बीच की अनौपचारिक बातचीत ने सबका ध्यान खींचा है. वीडियो में तीनों को मंच पर एक साथ खड़े देखा जा सकता है, जिसमें गुलजार ने जया बच्चन के कंधे पर हाथ रखा हुआ है. जब वे दोनों हल्की-फुल्की बातचीत कर रहे होते हैं, तो अभिनेता हंसते हुए और इस बातचीत का आनंद लेते हुए दिखाई देते हैं. इस पल ने जल्द ही सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा.

वायरल हो रहे फोटो वीडियो पर एक यूजर ने लिखा, "पहली बार जया के चेहरे पर सच्ची मुस्कान और अमिताभ बच्चन के चेहरे पर जलन देखी. हालात कैसे बदल गए हैं. एक और यूजर ने कहा, वह प्यारी लग रही हैं.एक यूजर ने लिखा, "जरा गुलजार साहब की बातचीत करने की कला के बारे में सोचिए. उन्होंने कौन सी शायरी सुनाई होगी कि जया बच्चन हंस रही हैं. एक कमेंट में लिखा था, "सिर्फ वही उन्हें ठीक कर सकते हैं. "गुलजार और जया बच्चन ने लंबे समय तक एक दूसरे के साथ काम किया है. दोनों ने 'गुड्डी' और 'कोशिश' जैसे प्रोजेक्ट्स में साथ काम किया है. वहीं गीतकार ने सालों से अमिताभ बच्चन के साथ भी कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया है. साहित्य, कविता और सिनेमा के प्रति अपने साझा प्रेम के कारण उनका जुड़ाव पेशेवर काम से आगे भी बना हुआ है.

अमिताभ बच्चन का यह हालिया मिलन 'कौन बनेगा करोड़पति 18' की शूटिंग के दौरान घुटने में चोट लगने के बाद हुआ है. क्विज शो को होस्ट करने वाले अभिनेता ने एक एपिसोड के दौरान बताया था कि वे सेट पर फिसल गए थे.