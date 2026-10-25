22 साल पुराना गाना गाते हुए जेमी लिवर ने Apple से फ्री में मांग लिया iPhone Duo, हर कोई कर सकता है रिलेट

आईफोन ने हर साल की तरह इस बार भी अपने फोन की नई सीरीज लॉन्च की, लेकिन इस बार आईफोन 18 की कीमतों को लोगों ने हैरान कर दिया. जब से इसके प्राइज रिवील हुए हैं सोशल मीडिया पर कई तरह के मीम्स और रील्स वायरल हो रही हैं. वहीं अब जब आईफोन ने अपने फोल्डेबल फोन iPhone Duo को लॉन्च किया है तो इसके प्राइज को जानने के बाद तो लोग सिर्फ हैरान नहीं हुए, बल्कि जो इसे खरीदने की सोच रहे हैं वो भी सोच में पड़ जाते हैं. इसकी कीमत जानने के बाद भी सोशल मीडिया पर लोगों की रील्स और मीम्स वायरल हो रहे हैं. अब फेमस कॉमेडियन जैमी लिवर ने भी अपने इंस्टाग्राम पर एक रील शेयर करते हुए, अपने दिल का हाल बयां किया है.

मुझे फ्री मे दे दो

महंगा फोन खरीदने का मन तो बहुत लोगों का करता है, लेकिन जब उसकी कीमत सुनकर बजट बिगड़ने लगे, तो दिल की बात जुबान पर आ ही जाती है. ऐसा ही कुछ हुआ है फेमस कॉमेडियन और एक्ट्रेस जेमी लिवर (Jamie Lever) के साथ भी. एप्पल के नए फोल्डेबल स्मार्टफोन iPhone Duo को लेकर जेमी ने सोशल मीडिया पर ऐसी रील शेयर की, जिससे इस महंगे फोन की खरीदने की ख्वाहिश रखने वाले लोग जरूर रिलेट कर पाएंगे. जैमी ने अपनी पोस्ट पर एप्पल को टैग करते हुए लिखा, 'या तो मुझे फ्री दे दो @apple'. जेमी की ये रील सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

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इसके साथ ही उन्होंने अपनी रील में गाना लगाया है "दिल मेरा बोले चल हट". ये गाना साल 2004 में आई हिंदी फिल्म 'शादी का लड्डू' का है. इसके साथ ही उन्होंने रील में लिखा ये उनके लिए है जो अपना iPhone Duo दिखा रहे हैं.

आखिर क्यों चर्चा में है Apple का iPhone Duo?

एप्पल ने अक्टूबर 2026 में अपना पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन iPhone Duo लॉन्च किया है. इस फोन में बड़ी स्क्रीन देखने को मिलती है. इसके बेद होने पर इसे कॉम्पैक्ट फोन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें मल्टीटास्किंग के लिए स्प्लिट व्यू और नया डिजाइन भी दिया गया है. 16 अक्टूबर से इसके प्री-ऑर्डर बुकिंग शुरू की गई थी और 23 अक्टूबर से ये मिलने लगा था. आईफोन ड्यो का प्राइज इस तरह है-

256GB: 2,99,900 रुपए

512GB: 3,24,900 रुपए

1TB: 3,74,900 रुपए

2TB: 4,49,900 रुपए

कॉमेडी से लोगों को हंसाती हैं जेमी लिवर

जेमी लिवर हमेशा ही अपने कॉमिक अंदाज से लोगों को हंसाती रहती हैं. सोशल मीडिया पर उनकी कॉमेडी वाले वीडियो शेयर होने के साथ ही लोग रीपोस्ट भी करते हैं. उनके वीडियोज में हर रोज की जिंदगी से जुड़े पल देखने को मिलते है, जिससे लोग आसानी से रिलेट कर पाते हैं. इस बार भी उन्होंने एक महंगे गैजेट को लेकर अपनी ख्वाहिश को मजाकिया अंदाज में पेश किया है. अब देखना होगा कि एप्पल जेमी की इस फ्री फोन वाली गुजारिश पर क्या रिएक्शन देता है.