जैकी श्रॉफ का पुणे वाला फार्म हाउस का वीडियो, 700 पौधे, एम्फीथिएटर और एक टाइटैनिक स्पॉट

बॉलीवुड स्टार जैकी श्रॉफ को पेड़ पौधों से कितना प्यार है, ये तो हम सभी जानते हैं. वो हमेशा क्लीन और ग्रीन इंडिया का स्लोगन भी देते हैं, जैकी श्रॉफ अपने घर पर भी एकदम ग्रीनरी और पॉजिटिव माहौल रखते हैं. उनका एक खूबसूरत और शांत फार्म हाउस मुंबई पुणे के बीच में एक हरे भरे इलाके में है, जो लगभग 44000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है. इस जगह की खासियत यह है कि यहां करीब 700 तरह के पौधे हैं, जिसमें गुलाब से लेकर गिलोय और शहतूत जैसे कई प्लांट्स लगे हैं. इसे ग्रीन फार्महाउस भी कहा जाता है, आइए आपको बताते हैं जैकी श्रॉफ के फार्म हाउस की खासियत.

फराह खान ने एक्सप्लोरर किया जैकी श्रॉफ का फार्महाउस

हाल ही में फराह खान अपने कुक दिलीप के साथ इस फार्म हाउस पर घूमने आई, वहां पहुंचकर दिलीप ने मजाक में कहा कि उन्हें भी ऐसा फार्म हाउस खरीद कर दो, उन्हें भी खेती करनी है. इस दौरान जैकी श्रॉफ ने उन्हें अपने पूरे फार्म हाउस में घुमाया, यहां पर जैकी श्रॉफ मछली पालन भी करते हैं. वहीं उनके फार्म हाउस में मुर्गियां और बत्तख भी हैं, जिससे पूरा माहौल एकदम गांव की तरह लगता है. झील के पास एक स्विमिंग पूल और जकूजी भी बना हुआ है, जो एकदम लग्जरी वाइब देता है.

700 तरह के पेड़ पौधे से सुसज्जित है फार्म हाउस

इस फार्म हाउस की सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर 700 तरीके के पेड़ पौधे लगे हैं. जैकी ने इस दौरान अपने खास पेड़ कदमा के बारे में बताया, जो उन्होंने 12 साल पहले अपनी मां के याद में लगाया था. इस पेड़ का धार्मिक और आयुर्वेदिक महत्व भी है. फार्महाउस की लग्जरी की बात करें तो यहां पर एम्फीथिएटर भी है, जहां बैठकर म्यूजिक, डॉक्यूमेंट्री और फिल्में भी देखी जा सकती हैं. यहां पर एक टाइटैनिक पॉइंट भी है, जहां पर एक लोहे का स्टेज बना हुआ है यहां से खड़े होकर दूर तक फैले खेत और पहाड़ को देखा जा सकता है. किचन की बात की जाए तो यहां पर देसी अंदाज का किचन बनाया गया है. जैकी श्रॉफ के फार्म हाउस में लग्जरी के साथ ही देहाती टच भी देखने को मिलता है, ये सुविधा और प्रकृति का सुंदर मेल है. इसे देखकर साफ लगता है जैसे जैकी सिर्फ शहर की चमक-धमक नहीं बल्कि मिट्टी पौधों और अपनी जड़ों से भी गहरा प्यार करते हैं.