पंकज धीर की प्रार्थना सभा में आगबबूला हुए जैकी श्रॉफ, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, फैंस के उड़े होश

अभिनेता जैकी श्रॉफ हाल ही में मुंबई में दिवंगत एक्टर पंकज धीर की याद में आयोजित प्रार्थना सभा में शामिल हुए. जुहू स्थित इस्कॉन मंदिर में प्रार्थना सभा आयोजित की गई थी. यहां से बाहर निकलते हुए जैकी के कई वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आईं. इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक वीडियो में, जैकी अपनी कार की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और पैपराजी उन्हें रिकॉर्ड कर रही है. इस दौरान जैकी, पैपराजी की क्लास लगा देते हैं. वीडियो में जैकी काफी गुस्से में दिख रहे है. वह पैपाराजी से कहते हैं, "तेरे घर में, अपने घर में होगा तो समझ रहा है ना?" उस व्यक्ति ने तुरंत कहा, "मैं कुछ नहीं कर रहा था." वह भी जैकी की बात से सहमत था.

यूजर्स ने किया जैकी को सपोर्ट

इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए एक फैन ने लिखा, "सच कह रहा हूं दोस्त, यह किसी को परेशान करने की जगह नहीं है." एक यूजर ने लिखा, "वह थप्पड़ मारने ही वाला था, यह एक बेहतरीन सीख होनी चाहिए थी और जनता किसी भी दिन आपका समर्थन करेगी @apnabhidu कृपया अगली बार ऐसा करें सर." वहीं एक ने लिखा, "सच है, यह कोई फैशन शो नहीं है."

शिल्पा शेट्टी, अभिषेक बच्चन, सोनू सूद, जायद खान, रजत बेदी, जावेद जाफरी, ईशा देओल, फिरोज खान, मुकेश खन्ना, पूनम ढिल्लों, पुनीत इस्सर, रोहित शेट्टी सहित कई हस्तियों ने मुंबई के जुहू स्थित इस्कॉन मंदिर में पंकज को श्रद्धांजलि दी. टीवी सीरियल महाभारत में कर्ण की भूमिका के लिए प्रसिद्ध पंकज धीर का 15 अक्टूबर को कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद निधन हो गया. वह 68 वर्ष के थे.