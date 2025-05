इरफान खान से पाकिस्तानी रिपोर्टर ने पूछा था कि क्या वह पाकिस्तान जाएंगे? एक्टर का 440 वोल्ट का जवाब, पुराना वीडियो वायरल

ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच हाल ही में बढ़े तनाव के बीच बॉलीवुड एक्टर इरफान खान का पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो गया है, जिसमें इरफान से एक पाकिस्तानी पत्रकार ने पूछा कि क्या वह कभी पाकिस्तान आएंगे. कम बोलने वाले एक्टर के रूप में मशहूर इरफान ने इस सवाल का छोटा और प्रभावशाली जवाब दिया, जिसने इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत लिया. वायरल वीडियो में पत्रकार इरफान से पूछता है, "नमस्ते इरफान भाई, पाकिस्तान में आपके बहुत सारे फैंस हैं. मेरी इच्छा है कि आप कभी पाकिस्तान आएं. यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी."

इस पर पत्रकार से एक इरफान कहते हैं, मैं आ तो जाऊंगा वापस आऊंगा की नहीं? इसे सुनने के बाद ऑडियंस हंसती हुई नजर आती है. भारत-पाकिस्तान के तनाव के बीच यह वायरल वीडियो फैंस को काफी पसंद आ रहा है और वह रिएक्शन देते हुए एक्टर की तारीफ कर रहे हैं.

Today we have S-400, AkashTeer, but back then, we had Irrfan Khan to destroy Pakistan 🗿 pic.twitter.com/DEhrqVem3b