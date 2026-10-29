'मैं खुश हूं कि इतना बड़ा मुद्दा बना', 'पेड्डी' विवाद पर जाह्नवी कपूर का बड़ा बयान

एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर ने ‘कॉफी विद करण' में ‘पेड्डी' में अपने किरदार को लेकर हुई आलोचना पर खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि यह मुद्दा इतना बड़ा बना, क्योंकि इससे भविष्य में दूसरी एक्ट्रेसेस को अपनी असहजता जाहिर करने पर अलग नजरों से नहीं देखा जाएगा. फिल्मों में एक्ट्रेसेस के किरदारों और उनके चित्रण को लेकर अक्सर बहस होती रही है. कई बार किसी रचनात्मक फैसले पर सवाल उठाने या अपनी असहजता जाहिर करने वाली अभिनेत्री को ही मुश्किल पैदा करने वाला मान लिया जाता है.

इस मुद्दे पर क्या बोलीं जाह्नवी

जाह्नवी ने इसी सोच पर सवाल उठाते हुए कहा, “मुझे खुशी है कि ‘पेड्डी' में मेरे चित्रण को लेकर इतनी बड़ी बात हुई. शायद अगली बार जब कोई एक्ट्रेस कहेगी कि वह किसी चीज को लेकर असहज है, तो लोग उसे अजीब नजरों से नहीं देखेंगे.”

जाह्नवी का यह बयान सिर्फ उनके अपने किरदार तक सीमित नहीं है. इसके जरिए उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेत्रियों की बात सुने जाने और उनकी चिंताओं को गंभीरता से लेने की जरूरत पर ध्यान दिलाया है.

दूसरी एक्ट्रेस के साथ ना हो परेशानी

जाह्नवी की टिप्पणी इस उम्मीद को सामने रखती है कि भविष्य में किसी दूसरी एक्ट्रेस को अपनी परेशानी बताने पर असहज स्थिति का सामना न करना पड़े. अगर किसी सार्वजनिक विवाद से फिल्म इंडस्ट्री में बातचीत और काम करने के तरीके को लेकर सकारात्मक बदलाव आता है, तो उस बहस का एक बड़ा मकसद पूरा हो सकता है.

पर्दे पर महिलाओं को किस तरह दिखाया जाता है, यह लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है. किसी किरदार के लुक, उसकी प्रस्तुति और कहानी में उसकी भूमिका को लेकर कलाकारों की अपनी राय हो सकती है. ऐसे मामलों में असहमति को रचनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा मानते हुए बातचीत की गुंजाइश बनाए रखना जरूरी है.

यह भी पढ़ें | किस भोजपुरी एक्टर को इंस्टाग्राम पर स्टॉक करती हैं जाह्नवी कपूर? करण जौहर से क्यों नाराज हुए थे वरुण-जाह्नवी