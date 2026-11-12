हिमेश रेशमिया का छठ गीत बुलाए छठी मां रिलीज, श्रेया घोषाल और केशव आनंद की आवाज में जीता दिल

Chhath Song Bulaye Chhathi Maa: छठ पर्व के खास अवसर पर सूरज आर. बड़जात्या की आने वाली म्यूजिकल फैमिली एंटरटेनर ये प्रेम मोल लिया अपने म्यूजिक को लेकर चर्चा में है क्योंकि इसमें कई सालों बाद सूरज बड़जात्या ने हिमेश रेशमिया के साथ हाथ मिलाया है. ये प्रेम मोल लिया के गाने ये प्रेम मोल लिया, जय अंबे बोल, झुमका पटोला और सावन आया है के सभी प्लेटफॉर्म पर 700 मिलियन व्यूज के बाद अब मेकर्स बुलाए छठी मैया लेकर आए हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसे देखते ही फैंस ने तारीफ करना शुरू कर दिया है और कमेंट सेक्शन में जय छठी मैया कहते हुए नजर आ रहे हैं.

ये प्रेम मोल लिया का छठी मां गाना रिलीज

मेकर्स ने छठ पूजा के शुभ अवसर पर बुलाए छठी मां रिलीज कर दिया है, जिसे श्रेया घोषाल और केशव आनंद ने गाया है. जबकि हिमेश रेशमिया ने कंपोज किया है. वहीं लिरिक्स मनोज मुंतशिर शुक्ला ने लिखे हैं.

गाने के लिरिक्स हैं...

हाथों में हैं प्रेम के कंगन..

सर पे आशीर्वादों की छाया..

सब को वैसा घर - वर देना..

गंगा माँ जो मैंने पाया..

आओ रे सारे आओ..

आँखों के तारे आओ..

देखो बुलाए छठी माँ..

भोले बिदेसिया रे..

बैठी हुई है द्वारे..

नैना बिछाए छठी मां..

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ये प्रेम मोल लिया के बारे में

हिमेश रेशमिया और सूरज बड़जात्या एक बार फिर साथ काम कर रहे हैं. इससे पहले दोनों प्रेम रतन धन पायो के लिए साथ आए थे. ये प्रेम मोल लिया में आयुष्मान खुराना और शरवरी पहली बार एक साथ नजर आएंगे. फिल्म का निर्देशन सूरज आर. बड़जात्या ने किया है और इसे राजश्री प्रोडक्शंस ने महावीर जैन फिल्म्स के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है. ये प्रेम मोल लिया 27 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, जिसे राजश्री प्रोडक्शंस और महावीर जैन फिल्म्स द्वारा एक बड़े पर्दे की फैमिली एंटरटेनर के तौर पर पेश किया जा रहा है.

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