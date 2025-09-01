एक्स दामाद भरत के रिलेशनशिप के बीच हेमा मालिनी का पुराना वीडियो, इस एक्टर से चाहती थीं ईशा देओल की शादी कराना

ईशा देओल इन दिनों सुर्खियों में हैं. जब से उनके एक्स हस्बैंड भरत तख्तानी ने अपने लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने नए रिलेशनशिप का मेघा लखानी के साथ कंफर्म किया है. उन्होंने दो तस्वीरों के साथ एक हार्ट इमोजी शेयर करते हुए लिखा, मेरे परिवार में आपका स्वागत है. यह पोस्ट शेयर करते ही वायरल हो गया. इसी के चलते भरत तख्तानी की पर्सनल लाइफ चर्चा में आ गई. इसी बीच ईशा देओल का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह अभिषेक बच्चन के बारे में बात करती हुई नजर आ रही हैं.

कुछ साल पहले कॉफी विद करण में ईशा देओल की मां हेमा मालिनी ने कुबूल किया कि वह अभिषेक को वह दामाद बनाना चाहती थीं, जिसने पेरेंट्स अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के साथ शोले जैसी फिल्मों में काम किया. उन्हें एहसास हुआ किया अभिषेक ईशा के लिए सही मैच हैं. उनकी आंखों में वह परफेक्ट च्वॉइस है.

ईशा देओल ने इस पर इंडिया फोरम से बातचीत में उनकी मां के इस कमेंट पर बात करते हुए कहा, मेरी मां बहुत स्वीट हैं. उन्होंने उस वक्त अभिषेक का नाम इसीलिए लिया क्योंकि वह मोस्ट एलिजेबल बैचलर थे. वो चाहती थीं कि मैं अच्छे इंसान के साथ सैटल हो जाऊं. उनकी आंखों में अभिषेक बच्चन बेस्ट थे. लेकिन मैं अभिषेक बच्चन से शादी नहीं करना चाहती थीं. उन्होंने यह बताते हुए कि अभिषेक बच्चन के बारे में कभी नहीं सोचा क्योंकि वह उन्हें बड़े भाई की तरह मानती थीं. सॉरी मॉम.

बता दें, भरत तख्तानी और ईशा देओल ने साल 2012 में शादी की थी. वहीं 12 साल साथ रहने के बाद कपल का तलाक हो गया. उन्होंने एक ज्वॉइन्ट स्टेटमेंट शेयर करते हुए तलाक का ऐलान किया और प्राइवेसी देने की बात कही. भरत और ईशा की दो बेटियां राध्या और मिराया हैं.