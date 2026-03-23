धुरंधर 2 एक्टर गौरव गेरा ने शेयर किया 28 साल पुराना खत, धुरंधर 2 की कामयाबी के बीच मा और पा को लिखी ये बात

धुरंधर: द रिवेंज जहां एक तरफ बॉक्स ऑफिस से लेकर सोशल मीडिया तक छाई हुई है, वहीं इस फिल्म में अपने मोहम्मद आलम के किरदार से गौरव गेरा भी दर्शकों के दिलों में खास जगह बना चुके हैं, और अब उनकी एक्टिंग के साथ-साथ उनका पुराना संघर्ष भी लोगों के सामने आ गया है, क्योंकि उन्होंने 28 साल पुराना एक खत शेयर किया है, जिसने उनकी जिंदगी के उस दौर की झलक दिखा दी जब सपने बड़े थे लेकिन हालात आसान नहीं थे, और यही वजह है कि आज उनकी कहानी लोगों को और भी ज्यादा कनेक्ट कर रही है.

28 साल पुराना खत बना चर्चा का कारण

गौरव गेरा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर 1998 में लिखा एक खत शेयर किया, जो उन्होंने मुंबई आने के कुछ समय बाद अपने माता-पिता को भेजा था. इस खत में उन्होंने अपने शुरुआती संघर्ष, उम्मीद और मेहनत की बात की. उन्होंने लिखा कि पैसों की स्थिति मजबूत नहीं थी, लेकिन उन्हें भरोसा था कि सब कुछ धीरे-धीरे ठीक होगा. ये सादगी भरे शब्द आज भी लोगों को छू रहे हैं.

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संघर्ष के दिनों की सच्ची झलक

खत में गौरव ने अपने छोटे से घर और सीमित खर्चों का जिक्र किया. वो एक दोस्त के साथ रहते थे ताकि खर्च कम हो सके. उन्होंने बिजली, पानी और खाने जैसे जरूरी खर्चों के बारे में भी लिखा. साथ ही ये भी बताया कि मुंबई में काम तो है, लेकिन पहचान बनाने में समय लगता है. उनकी ये बात हर उस इंसान की कहानी लगती है जो बड़े सपनों के साथ नए शहर में कदम रखता है.

सोशल मीडिया पर मिला प्यार

गौरव के इस पोस्ट पर फैंस और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने जमकर प्रतिक्रिया दी. कई लोगों ने उनकी मेहनत और धैर्य की तारीफ की, तो कुछ ने उनकी जर्नी को इंस्पायरिंग बताया. उनके को-स्टार्स ने भी इमोशनल कमेंट्स किए और कहा कि उनकी कहानी सच में दिल छू लेने वाली है. मोहम्मद आलम के किरदार और इस खत ने मिलकर गौरव गेरा को और खास बना दिया है.

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