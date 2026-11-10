28 साल पुराना जी टीवी का वो सुपरहिट शो, जिसने भूमिका चावला को बनाया घर-घर का स्टार, ‘तेरे नाम’ की निर्जरा बनी थीं मीरा, IMDb रेटिंग 8.8

टीवी की दुनिया में कई ऐसे शो आए, जिन्होंने अपने समय में दर्शकों के दिलों पर खास जगह बनाई. ऐसा ही एक शो था ‘हिप हिप हुर्रे', जो साल 1998 में जी टीवी पर प्रसारित हुआ था. स्कूल और कॉलेज की जिंदगी, दोस्ती, प्यार और युवाओं की परेशानियों को दिखाने वाले इस शो को दर्शकों ने खूब पसंद किया. खास बात यह है कि बॉलीवुड अभिनेत्री भूमिका चावला ने भी इस सीरियल के शुरुआती एपिसोड्स में काम किया था. उन्होंने शो में मीरा का किरदार निभाया था. बाद में यही भूमिका चावला सलमान खान के साथ फिल्म ‘तेरे नाम' में नजर आईं और निर्जरा के किरदार से घर-घर में पहचान बनाने में कामयाब रहीं.

शुरुआती एपिसोड्स में मीरा बनकर आई थीं नजर

‘हिप हिप हुर्रे' उस दौर के लोकप्रिय युवा धारावाहिकों में शामिल था. इसके जरिए किशोरों और युवाओं की जिंदगी से जुड़ी कहानियों को पर्दे पर दिखाया जाता था. शो में भूमिका चावला ने मीरा का किरदार निभाया था. हालांकि, वह इस सीरियल के शुरुआती एपिसोड्स तक ही नजर आई थीं, लेकिन यह उनके अभिनय करियर के शुरुआती अनुभवों में से एक था. इस शो की IMDb रेटिंग 8.8 बताई जाती है, जो इसकी लोकप्रियता का अंदाजा देती है.

टीवी पर काम करने से पहले भूमिका ने मॉडलिंग की दुनिया में भी हाथ आजमाया था. उन्होंने कई विज्ञापनों में काम किया और म्यूजिक वीडियो का हिस्सा भी बनीं. अदनान सामी के मशहूर गाने ‘माहिया' में भी वह नजर आई थीं. इस तरह फिल्मों में आने से पहले ही वह मनोरंजन जगत में अपनी पहचान बनाना शुरू कर चुकी थीं.

‘युवकुडु' से फिल्मी सफर, ‘तेरे नाम' ने दिलाई बड़ी पहचान

भूमिका चावला ने साल 2000 में तेलुगु फिल्म ‘युवकुडु' से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम किया और धीरे-धीरे अपनी अभिनय क्षमता से दर्शकों का ध्यान खींचा. हालांकि, हिंदी सिनेमा में उन्हें सबसे बड़ी पहचान साल 2003 में आई सलमान खान की फिल्म ‘तेरे नाम' से मिली.

इस फिल्म में भूमिका ने निर्जरा का किरदार निभाया था. फिल्म में उनकी सादगी, मासूमियत और सलमान खान के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया. फिल्म की कहानी और इसके गाने भी काफी लोकप्रिय हुए. निर्जरा के किरदार ने भूमिका को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग पहचान दिलाई.

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आज भी बहुत से दर्शक उन्हें ‘तेरे नाम' की निर्जरा के रूप में याद करते हैं. हालांकि, उनके करियर की शुरुआत इससे पहले टीवी और म्यूजिक वीडियो से हो चुकी थी. ‘हिप हिप हुर्रे' में मीरा के छोटे से किरदार से लेकर बड़े पर्दे पर निर्जरा बनने तक का उनका सफर काफी दिलचस्प रहा है.