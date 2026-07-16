Fauzi Release Date: दिसंबर में टूट जाएंगे सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड, फौजी में लाशों के बीच राइफल लेकर बैठे प्रभास का धांसू लुक

Fauzi Release Date: साउथ सुपरस्टार प्रभास ने एक बार फिर अपने फैंस को चौंका दिया है. प्रभास ने इंस्टाग्राम एकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए साल की सबसे बड़ी घोषणा की है. प्रभास ने अपनी फिल्म फौजी की रिलीज डेट की जानकारी दी है. उन्होंने पोस्ट में लिखा है, 'अज्ञातपर्व का अंत. फौजी 3 दिसंबर 2026 को.' इस पोस्ट के साथ प्रभास ने फिल्म की यूनिट और दिग्गज कलाकारों को टैग किया है. पोस्ट महज एक घंटे में ही लाखों लाइक्स और हजारों कमेंट्स के साथ वायरल हो गई है.

फौजी' बन रही धमाकेदार फिल्म

'फौजी' प्रभास की अगली पैन-इंडिया फिल्म है, जिसका शूटिंग शेड्यूल 'अज्ञातपर्व' नाम से पूरा हो चुका है. फिल्म का निर्देशन और प्रोडक्शन टी-सीरीज और माइथ्री मूवी मेकर्स के बैनर तले हो रहा है. फिल्म में प्रभास के साथ मिथुन चक्रवर्ती, जया प्रदा, अनुपम खेर, विशाल भारद्वाज (संगीतकार) और अन्य कलाकार मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे. इस पोस्ट से साफ है कि फिल्म की शूटिंग सफलतापूर्वक समाप्त हो गई है और अब पोस्ट-प्रोडक्शन का काम तेजी से चल रहा है. फिल्म का निर्देशन हनु राघवपुड़ी ने किया है.

प्रभास की फिल्मों की है लंबी कतार

प्रभास की 'फौजी' को हिंदी, तमिल, तेलुगू कन्नड़, मलयालम और बांग्ला भाषाओं में रिलीज किया जाएगा. प्रभास इन दिनों कई बड़ी फिल्मों में व्यस्त हैं. 'सालार 2', 'कांतारा चैप्टर 1' और अन्य प्रोजेक्ट्स के बाद 'फौजी' उनके करियर की एक और महत्वपूर्ण फिल्म साबित हो सकती है.

