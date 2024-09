स्टेज पर परफॉर्म करते करते बेहोश हुआ रैपर, मौके पर हुई मौत

रैपर फैटमैन स्कूप का 53 वर्ष की उम्र में शुक्रवार रात 30 अगस्त को निधन हो गया. वे कनेक्टिकट के हैमडेन टाउन सेंटर पार्क में एक परफॉर्मेंस के दौरान बेहोश हो गए. फैटमैन 'ग्रीन एंड गोल्ड पार्टी' में परफॉर्म कर रहे थे तभी वे अचानक बेहोश हो गए. उन्हें होश में लाने की कोशिशों के बावजूद उन्हें पास के एक अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया. स्कूप जिनका नाम आइजैक फ्रीमैन III के था, अपने हिट 'बी फेथफुल' और मिस्सी इलियट जैसे कलाकारों के साथ कोलैब के लिए जाने जाते थे. उनके निधन की खबर को कन्फर्म उनके टूर मैनेजर ने किया है. शनिवार (31 अगस्त) को उनके परिवार ने भी एक बयान जारी कर दिल दहला देने वाली खबर शेयर की.

फ्रीमैन को a radiant soul, a beacon of light on the stage and in life कहकर याद किया गया. उनके परिवार ने लिखा कि वे ना केवल एक 'वर्ल्ड क्लास कलाकार' थे बल्कि 'पिता, भाई, अंकल और एक दोस्त' भी थे. बयान में कहा गया, "वे हमारे जीवन में हंसी, समर्थन का एक निरंतर स्रोत, अटूट शक्ति और साहस थे." "फैटमैन स्कूप को दुनिया भर में क्लब की आवाज के रूप में जाना जाता था. उनके संगीत ने हमें नाचने और सकारात्मकता के साथ जीवन को अपनाने के लिए प्रेरित किया. उनकी खुशी हर किसी के दिल को खुशी से भर देती थी और उन्होंने सभी के लिए जो उदारता दिखाई, उसे बहुत याद किया जाएगा, लेकिन कभी नहीं भुलाया जाएगा." उनके परिवार ने लिखा.

फैटमैन के टूर मैनेजर, डीजे और निर्माता बिर्च माइकल उर्फ प्योर कोल्ड ने भी शनिवार को सोशल मीडिया पर इस खबर की घोषणा की. माइकल ने लिखा, "बहुत भारी मन से मैं इसाक फ्रीमैन III के निधन की घोषणा करता हूं. जिन्हें पेशेवर रूप से फैटमैन स्कूप के नाम से जाना जाता था." "ईमानदारी से कहूं तो मेरे पास शब्द नहीं हैं.