ईशा देओल के एक्स हसबैंड भरत तख्तानी को मिला दोबारा प्यार, महिला के साथ फोटो शेयर कर के लिखा- परिवार में स्वागत है...

हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल के पूर्व पति और व्यवसायी भरत तख्तानी को फिर से प्यार मिल गया है. भरत तख्तानी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक रहस्यमयी महिला के साथ एक फोटो शेयर की है. तस्वीर में वह मेघना लखानी नाम की महिला को गोद में लिए हुए दिखाई दे रहे हैं. इंस्टाग्राम पर तस्वीर साझा करते हुए उन्होंने लिखा, "परिवार में आपका स्वागत है, यह ऑफिशियल है." मेघना लखानी नाम की महिला ने भी इंस्टाग्राम पर तस्वीर को फिर से साझा किया है.

भरत और ईशा ने 2012 में शादी की थी, लेकिन 11 साल की शादी के बाद 2024 में अलग हो गए. उस समय, उन्होंने एक संयुक्त बयान जारी कर अपने अलगाव की का ऐलान किया था. बयान में कहा गया था, "हमने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है. हमारे जीवन में इस बदलाव के दौरान, हमारे दोनों बच्चों का हित सबसे महत्वपूर्ण है और रहेगा. हम चाहेंगे कि हमारी निजता का सम्मान किया जाए." दोनों की दो बेटियां हैं, 6 साल की राध्या और 4 साल की मिराया.

उनके अलग होने के बाद, खबरों के अनुसार ईशा के पिता अभिनेता धर्मेंद्र उनके फैसले से पूरी तरह खुश नहीं थे और चाहते थे कि वह इस पर पुनर्विचार करें. बॉलीवुड लाइफ के हवाले से एक सूत्र ने बताया, "कोई भी माता-पिता अपने बच्चों का परिवार टूटता देखकर खुश नहीं हो सकता. धर्मेंद्र जी भी एक पिता हैं और उनका दर्द कोई भी समझ सकता है. ऐसा नहीं है कि वह अपनी बेटी के अलग होने के फैसले के खिलाफ हैं, बल्कि चाहते हैं कि वह इस पर दोबारा विचार करे."

सूत्र ने दावा किया था कि धर्मेंद्र बच्चों पर अलगाव के असर को लेकर चिंतित थे. सूत्र ने कहा था, "वह वाकई दुखी हैं, और यही वजह है कि वह चाहते हैं कि वे अलग होने के बारे में दोबारा सोचें. वह उनकी बेटियों को लेकर चिंतित थे. वे अपने दादा-दादी, नाना-नानी के बेहद करीब हैं. अलग होने का बच्चों पर बुरा असर पड़ता है और इसलिए धर्मजी को लगता है कि अगर शादी बचाई जा सकती है तो उन्हें ऐसा करना चाहिए."