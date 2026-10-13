Drishyam 3 box office collection day 11: दृश्यम 3 ने दूसरे मंडे टेस्ट में भी हुई पास, तोडें रिकॉर्ड, कमाए इतने करोड़

Drishyam 3 box office collection day 11: अजय देवगन की क्राइम थ्रिलर फिल्म ने 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और यह उनके करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. बॉक्स ऑफिस पर दूसरे वीकेंड में जबरदस्त कमाई के बाद, फिल्म की कमाई में दूसरे सोमवार को भारी गिरावट देखी गई. जानिए 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' ने अपने पहले 11 दिनों में कितनी कमाई की है.

दृश्यम 3 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क (Sacnilk) के अनुसार, इस क्राइम थ्रिलर ने थिएटर में एक और मजबूत वीकेंड के बाद सिर्फ 11 दिनों में भारत में 315.25 करोड़ (नेट) से ज्यादा की कमाई की है. फिल्म ने 11वें दिन भारत में 6.25 करोड़ (नेट) कमाए. सोमवार को फिल्म के 13,594 शो हुए. दूसरे वीकेंड पर फिल्म ने अच्छी कमाई की. दूसरे शुक्रवार (8वें दिन) 14.50 करोड़ की कमाई के बाद, शनिवार (9वें दिन) को 14,903 शो में कलेक्शन बढ़कर 26.50 करोड़ हो गया. फिल्म ने रविवार (10वें दिन) को 14,872 शो से 22.50 करोड़ और कमाए. हालांकि रविवार का कलेक्शन शनिवार की तुलना में 15.1% कम था, फिर भी फिल्म का वीकेंड शानदार रहा और इसने रिलीज के दस दिनों के भीतर 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया.

अजय देवगन के करियर की बड़ी हिट

फिल्म के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन ने अजय देवगन को उनके पिछले करियर रिकॉर्ड से आगे पहुंचा दिया है. 'दृश्यम 3' ने 'तानाजी: द अनसंग वॉरियर' को पीछे छोड़ते हुए उनकी अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का दर्जा हासिल कर लिया है. यह अजय की लीड रोल वाली पहली फिल्म भी है जिसने भारत में नेट कलेक्शन के तौर पर 300 करोड़ का आंकड़ा पार किया है.

'दृश्यम: द कन्क्लूजन' के बारे में

अभिषेक पाठक द्वारा निर्देशित, 'दृश्यम 3: द कन्क्लूजन' में अजय देवगन, तब्बू, जयदीप अहलावत, श्रिया सरन और प्रकाश राज हैं. 2 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई यह फिल्म लोकप्रिय क्राइम थ्रिलर फ्रैंचाइजी का आखिरी हिस्सा है. 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' को स्टार स्टूडियोज और पैनोरमा स्टूडियोज का सपोर्ट मिला है और अभिषेक पाठक इसके तीसरे पार्ट को डायरेक्ट कर रहे हैं. उन्होंने आमिल कीयान खान और परवेज शेख के साथ मिलकर फिल्म की कहानी भी लिखी है. आलोक जैन, अजीत अंधारे, कुमार मंगत पाठक और अभिषेक पाठक इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं.

