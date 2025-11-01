DPIFF 2025: स्त्री 2 को बेस्ट फिल्म तो कार्तिक आर्यन को मिला बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड, यहां देखें पूरी लिस्ट

दादासाहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2025 ने इंटरनेशनल फिल्म इंडस्ट्री, इंडियन सिनेमा और इंडियन टेलीविज़न की शानदार प्रतिभा का जश्न मनाया. साथ ही इंडियन सिनेमा के जनक, श्री दादासाहेब फाल्के जी की विरासत को भी बनाए रखा. इस बड़े सेलिब्रेशन में असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित किया गया और क्रिएटिव इंडस्ट्री के सबसे जाने-माने नामों को एक प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म पर एक साथ लाया गया. 30 अक्टूबर 2025, मुंबई, महाराष्ट्र में दादासाहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2025 ने मुंबई के SVP स्टेडियम के DOME में एक शानदार सेरेमनी में बेहतरीन प्रतिभा को सम्मानित किया गया.

दो दिन के इस इवेंट में भारत के मशहूर कलाकार, फिल्ममेकर और कल्चरल लेजेंड्स मौजूद थे. DPIFF ने एक बार फिर देश के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल और अवार्ड सेरेमनी के तौर पर अपनी रेप्युटेशन को बरकरार रखा. शाम कविता सेठ, कनिष्क सेठ, स्टेबिन बेन, अंजना पद्मानाभन, वरुण जैन और ज़बरदस्त डेमोलिशन क्रू की शानदार लाइव परफॉर्मेंस से जानदार हो गई, जिन्होंने अपनी दिल को छू लेने वाली परफॉर्मेंस और ज़बरदस्त स्टेज प्रेजेंस से दर्शकों का मन मोह लिया. एक्टर वरुण शर्मा और अपारशक्ति खुराना शाम के चार्मिंग होस्ट थे, जिन्होंने अपनी नैचुरल हाज़िरजवाबी और ह्यूमर से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया.

यह सेलिब्रेशन यादगार पलों से भरा था और इसमें ज़ीनत अमान, उषा उत्थुप, श्यामक डावर, अमित त्रिवेदी, विक्रांत मैसी, रवि दुबे, सरगुन मेहता, धनश्री वर्मा, स्टेबिन बेन, बॉस्को-सीज़र, मर्जी पेस्टनजी, दीपिका सिंह, अर्जित तनेजा और यह रिश्ता क्या कहलाता है के कास्ट जैसे कई जाने-माने लोग शामिल हुए. शाम की सबसे बड़ी खास बात इंटरनेशनल लेवल पर मशहूर एक्ट्रेस और ऑस्कर नॉमिनी की मौजूदगी थी, जो अपनी फिल्म एमिलिया पेरेज़ के लिए बेस्ट इंटरनेशनल एक्ट्रेस का अवॉर्ड लेने के लिए स्पेन से इतनी दूर आईं.

इस शानदार सेरेमनी में शानदार रेड-कार्पेट अपीयरेंस, दिल को छू लेने वाली परफॉर्मेंस और इंडियन एंटरटेनमेंट की क्रिएटिव स्पिरिट का जश्न मनाया गया. दादासाहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवॉर्ड्स 2025 एक बार फिर सिनेमा की एकजुट करने वाली ताकत का शानदार सबूत था, जो उन लोगों को सेलिब्रेट करता है जो इंडिया की आर्टिस्टिक विरासत को आकार देते हैं और आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर करते हैं। नीचे विनर्स की पूरी लिस्ट देखें:

1 बेस्ट फिल्म - स्त्री 2

2 बेस्ट एक्टर - कार्तिक आर्यन

3 बेस्ट एक्ट्रेस - कृति सनोन

4 बेस्ट डायरेक्टर - कबीर खान

5 प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर - दिनेश विजन

6 क्रिटिक्स बेस्ट फिल्म - लापता लेडीज

7 क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर - विक्रांत मैसी

8 क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस - नितांशी गोयल

9 क्रिटिक्स बेस्ट डायरेक्टर - किरण राव

10 बेस्ट सिनेमैटोग्राफर - किरण कौशिक

11 बेस्ट कोरियोग्राफर - बोस्को-सीजर

12 बेस्ट सपोर्टिंग रोल में एक्टर - रवि किशन

13 बेस्ट सपोर्टिंग रोल में एक्ट्रेस - ज्योतिका

14 बेस्ट नेगेटिव रोल में एक्टर - आर. माधवन

15 बेस्ट एक्ट्रेस इन ए नेगेटिव - रोल विद्या बालन

16 बेस्ट एक्टर इन ए कॉमिक रोल - अपारशक्ति खुराना

17 मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर ऑफ़ द ईयर - अल्लू अर्जुन

18 मोस्ट वर्सेटाइल एक्ट्रेस ऑफ़ द ईयर - साई पल्लवी

19 परफ़ॉर्मर ऑफ़ द ईयर - मेल लक्ष्य लालवानी

20 परफ़ॉर्मर ऑफ़ द ईयर - फ़ीमेल अनन्या पांडे

21 फ़िल्म ऑफ़ द ईयर - कल्कि 2898 AD

22 बेस्ट इंटरनेशनल फ़ीचर फ़िल्म - एमिलिया पेरेज़

23 बेस्ट इंटरनेशनल एक्टर - कोलमैन डोमिंगो

24 बेस्ट इंटरनेशनल एक्ट्रेस - कार्ला सोफ़िया गैसकॉन

25 बेस्ट वेब सीरीज़ - हीरामंडी

26 बेस्ट एक्टर इन ए वेब सीरीज़ - जितेंद्र कुमार

27 बेस्ट एक्ट्रेस इन ए वेब सीरीज़ - हुमा कुरैशी

28 बेस्ट डायरेक्टर (वेब ​​सीरीज़) - संजय लीला भंसाली

29 क्रिटिक्स बेस्ट वेब सीरीज़ - पंचायत सीज़न 3

30 क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर इन ए वेब सीरीज़ - वरुण धवन

31 क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस इन ए वेब सीरीज़ - सोनाक्षी सिन्हा

32 क्रिटिक्स बेस्ट डायरेक्टर (वेब ​​सीरीज़) - निखिल आडवाणी

33 बेस्ट एक्टर इन ए सपोर्टिंग रोल (वेब ​​सीरीज़) - विवेक ओबेरॉय

34 बेस्ट एक्ट्रेस इन ए सपोर्टिंग रोल (वेब ​​सीरीज़) - सोनाली बेंद्रे

35 बेस्ट एक्टर इन ए नेगेटिव रोल (वेब ​​सीरीज़) - जयदीप अहलावत

36 बेस्ट एक्ट्रेस इन ए नेगेटिव रोल (वेब ​​सीरीज़) - रवीना टंडन

37 बेस्ट शॉर्ट फ़िल्म - जसवंदा

38 बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर - देवी श्री प्रसाद

39 बेस्ट प्लेबैक सिंगर - मेल मोहित चौहान

40 बेस्ट प्लेबैक सिंगर - फ़ीमेल शिल्पा राव

41 आर्टिस्ट ऑफ़ द ईयर - ए. आर. रहमान

42 परफ़ॉर्मर ऑफ़ द ईयर – म्यूज़िक स्टेबिन बेन

43 सॉन्ग ऑफ़ द ईयर - वे हानियाँ

44 बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर - अमित त्रिवेदी

45 म्यूज़िक इंडस्ट्री में शानदार योगदान - उषा उत्थुप

46 फ़िल्म में शानदार योगदान इंडस्ट्री - ज़ीनत अमान

47 इंडियन सिनेमा में बेहतरीन काम – 25 साल और उससे आगे शिल्पा शेट्टी

48 साल की टेलीविज़न सीरीज़ - ये रिश्ता क्या कहलाता है

49 टेलीविज़न सीरीज़ में बेस्ट एक्टर - अरिजीत तनेजा

50 टेलीविज़न सीरीज़ में बेस्ट एक्ट्रेस - दीपिका सिंह