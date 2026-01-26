विज्ञापन

गणतंत्र दिवस पर मिस मत करना ये देशभक्ति फिल्म, पूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था सुझाव, बजट से 6 गुना की थी कमाई

गणतंत्र दिवस पर हम दिवंगत सुपरस्टार मनोज कुमार की उपकार फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने बजट से 6 गुना ज्यादा कमाई की थी. 

Read Time: 2 mins
Share
गणतंत्र दिवस पर मिस मत करना ये देशभक्ति फिल्म, पूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था सुझाव, बजट से 6 गुना की थी कमाई
इस फिल्म में दिखेगी देशभक्ति
नई दिल्ली:

पूरा देश आज यानी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मना रहा है. देशभक्ति की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है. लेकिन बात अगर फिल्मों की करें तो बॉर्डर 2 से पहले कई ऐसी फिल्में आईं, जिसमें देशभक्ति की झलक ने फैंस का दिल जीत लिया. वहीं इसमें उपकार का भी नाम शामिल है, जिसे  निर्माता-निर्देशक और एक्टर मनोज कुमार ने बनाया था. कहा जाता है कि इसकी प्रेरणा पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के मशहूर नारे जय जवान, जय किसान से थी. फिल्म 1967 में रिलीज हुई थी, जो किसानों पर आधारित थी. इस फिल्म को खुद मनोज कुमार ने लिखा और डायरेक्ट किया था. जबकि वह मुख्य भूमिका में भी नजर आ रहे थे. फिल्म में मलंग चाचा के किरदार में प्राण बी नजर आए थे, जिनकी मशहूर विलेन की इमेज इस फिल्म से फैंस के बीच बदल गई थी. 

प्रधानमंत्री के कहने पर बनाई गई उपकार

कहा जाता है कि 1965 में मनोज कुमार की शहीद की दिल्ली में स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भी शामिल हुए थे. जहां मनोज कुमार को उन्होंने जय जवान जय किसान के नारे पर आधारित फिल्म बनाने का सुझाव दिया. दरअसल, पाकिस्तान के साथ युद्ध में जीत हासिल करने के बाद उस समय यह नारा काफी पॉपुलर हुआ था. इसके चलते शास्त्री जी ने सुझाव दिया कि सेना की बहादुरी तो सबने देख ली. लेकिन किसानों की भूमिका को भी समझना चाहिए. 

इसके बाद मनोज कुमार ने इस फिल्म पर विचार करना शुरु कर दिया और दिल्ली से मुंबई के ट्रेन में सफर के बीच उन्होंने उपकार की कहानी लिख दी. इस फिल्म का गाना मेरे देश की धरती काफी पॉपुलर हुई. फिल्म ने 1.40 करोड़ के बजट में 7 करोड़ का कलेक्शन किया. इसके साथ ही फिल्म ने बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्टोरी और बेस्ट डायलॉग के चार फिल्मफेयर अवॉर्ड भी अपने नाम किए.  
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com