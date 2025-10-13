डिंपल कपाड़िया की बहन की 7 फोटो, जीजा राजेश खन्ना के साथ किया था डेब्यू

विज्ञापन

डिंपल कपाड़िया की बहन सिंपल कपाड़िया की 10 फोटो, जिन्होंने जीजा राजेश खन्ना के साथ किया पर्दे पर डेब्यू था.

डिंपल कपाड़िया की बहन की 10 फोटो
नई दिल्ली:

सिंपल कपाड़िया हिंदी फिल्मों की एक अभिनेत्री हैं, जिनके बारे में कम लोग जानते हैं. उन्हें उनके नाम से कम लेकिन डिंपल कपाड़िया की बहन के रूप में अधिक जाना गया, जबकि उनकी फिल्मी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान थी. 15 अगस्त 1958 को जन्मी सिंपल कपाड़िया न सिर्फ एक बहुत बेहतरीन अभिनेत्री थीं, बल्कि कमाल की कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी थीं. उन्होंने फिल्म 'रुदाली' के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का नेशनल अवॉर्ड भी जीता था. फिल्मों की बात करें तो उन्होंने 'अनुरोध', 'जमाने को दिखाना है', 'शक', 'चक्रव्यूह', 'लूटमार' जैसी फिल्मों में काम किया.

उनकी डेब्यू फिल्म सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ थी. ये फिल्म नहीं चली, जैसी डिंपल कपाड़िया की डेब्यू मूवी बॉबी चली थी, जबकि पहली फिल्म में उन्हें राजेश खन्ना जैसे स्टार का साथ मिला जो उनके जीजा भी थे.

अपनी डेब्यू फिल्म 'अनुरोध' के बारे में बात करते हुए एक्ट्रेस ने कहा था कि उस दौरान वो राजेश खन्ना के साथ फिल्म में काम करते समय सहज नहीं थीं.

एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में कहा था, "यह बिल्कुल भी ‘बॉबी' जैसी फिल्म नहीं थी और उसकी तुलना भी नहीं हो सकती. जैसे मैं कभी डिंपल नहीं बन सकती. असल में राजेश खन्ना के साथ काम करते हुए मैं काफी असहज हो जाती थी क्योंकि जब आप किसी को निजी तौर पर बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो कैमरे के सामने उनका अलग रूप देखना अजीब लगता है."

इस फिल्म से जुड़े अपने अनुभव के बारे में बात करते हुए तब सिंपल ने कहा था, "शूटिंग शुरू करने से पहले मैंने सोचा था कि किसी अपने के साथ होना मेरे लिए बड़ा मोरल सपोर्ट होगा. लेकिन, असल में मैं काफी नर्वस थी, शायद इसलिए कि मैं एक बहुत अनुभवी अभिनेता के सामने एक्टिंग कर रही थी. काका (राजेश खन्ना) बहुत मददगार थे, लेकिन मुझे लगता था कि अगर मैं गलती कर दूं तो वह भी मुझे सीन के बारे में सीधा बोलने में सहज महसूस नहीं करते थे."

'अनुरोध' के न चलने के पीछे की एक बड़ी वजह थी दोनों स्टार्स के बीच पर्दे पर केमिस्ट्री की कमी. हालांकि, अपने डेब्यू में ही इतने बड़े स्टार के साथ स्क्रीन शेयर करने के बावजूद सिंपल की यह फिल्म हिट नहीं हुई, जिससे उनके करियर को झटका लगा. लेकिन उन्होंने इस अनुभव को सीखने और प्रेरणा पाने का मौका माना,

सिंपल कपाड़िया अपने करियर में बहन डिंपल की तरह बड़ी सफलता तो हासिल नहीं कर पाईं, लेकिन वो एक कमाल की कॉस्ट्यूम डिजाइनर थीं.

उन्होंने कई फिल्मों में बाद के दिनों में बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर काम किया था. इसके लिए उन्हें नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित भी किया गया.

