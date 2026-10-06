3200 करोड़ कमाने वाली बॉलीवुड की इस सीरीज का साउथ में जलवा, जिम में जोश बढ़ाने के लिए बजते हैं इसके गाने, विजय-रश्मिका ने बताया राज

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना इन दिनों'रणबाली' के प्रोमोशन में व्यस्त हैं. हाल ही में कपल ने 'धुरंधर' फिल्म के गानों को याद किया. उन्होंने बताया कि फिल्म के गानों से उन्हें खास लगाव है. हाल ही में हुई बातचीत में जब उनसे पूछा गया कि साउथ इंडिया में आजकल कौन से हिंदी गाने पसंद किए जा रहे हैं तो विजय ने तुरंत 'धुरंधर' के साउंडट्रैक के बारे में बात की. पॉडकास्टर शुभंकर मिश्रा से बात करते हुए विजय ने कहा कि फिल्म के गाने आज भी साउथ के जिम में बहुत ज्यादा सुने जा रहे हैं.



'धुरंधर' के गानों पर विजय देवरकोंडा

जब उनसे पूछा गया कि साउथ में कौन से हिंदी गाने अक्सर बजाए जा रहे हैं, तो विजय ने कहा कि 'धुरंधर' के गानों को नजरअंदाज करना मुश्किल है. उन्होंने आगे कहा कि साउथ के जिम में ये गाने लगातार बजाए जाते हैं. हालांकि, अभिनेता को तुरंत गानों के बोल याद नहीं आए. उन्होंने शुभंकर से उन गानों की धुन गुनगुनाने के लिए कहा. इसी बातचीत के दौरान, विजय ने यह भी बताया कि वे बहुत सारा इंडिपेंडेंट म्यूजिक सुनते हैं.

विजय और रश्मिका 'रणबाली' साथ आएंगे नजर

विजय और रश्मिका अगली बार 'रणबाली' में साथ नजर आएंगे, जो 16 अक्टूबर को दुनिया भर में रिलीज होने वाली है. 1854 और 1878 के बीच ब्रिटिश शासन के समय पर आधारित है. फिल्म रायलसीमा क्षेत्र से जुड़े कम ज्ञात किस्सों को उजागर करती है. विजय मुख्य किरदार 'सिंगनामला बोब्बिली रणबाली' की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि रश्मिका 'जयम्मा' का किरदार निभा रही हैं. यह फिल्म ऑन-स्क्रीन जोड़ी के तौर पर उनका तीसरा और शादी के बाद पहला प्रोजेक्ट है. इससे पहले वे 'गीता गोविंदम' और 'डियर कॉमरेड' में साथ काम कर चुके हैं. 'रणबाली' में अर्नोल्ड वोस्लू भी हैं 'रणबाली' का निर्देशन राहुल सांकृतियन ने किया है.



इस फिल्म की कास्ट में हॉलीवुड एक्टर अर्नोल्ड वोस्लू भी शामिल हैं, जिससे इस पीरियड ड्रामा में एक इंटरनेशनल नाम जुड़ गया है. 'मैथ्री मूवी मेकर्स' ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है, जबकि 'टी-सीरीज' इसे पेश कर रही है. अजय-अतुल ने इसका म्यूजिक कंपोज किया है. टीम ने सितंबर में फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली थी.