Dhurandhar Box Office Collection Day 39: 39 दिन बाद भी धुरंधर का जलवा है कायम, मंडे को कमाए इतने करोड़

Dhurandhar Box Office Collection Day 39: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर अब भी कमाल दिखा रही है, हालांकि छठे हफ्ते में कमाई में कुछ गिरावट आई है. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस स्पाई एक्शन थ्रिलर ने रिलीज के 39वें दिन (सोमवार) पर 2.25 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया, जो छठे शुक्रवार के 3.5 करोड़ से कम है. फिर भी वीकेंड में अच्छी परफॉर्मेंस रही, वहीं शनिवार को 5.75 करोड़ और रविवार को 6.15 करोड़ की कमाई हुई. इससे छठे हफ्ते का कुल कलेक्शन करीब 17.65 करोड़ पहुंच गया.

फिल्म अब थिएटरों में अपने फाइनल फेज में है और जल्द ही स्ट्रीमिंग पर आने वाली है. सैकनिल्क पर जी गई जानकारी के मुताबिक छठे हफ्ते में कमाई धीमी पड़ने के बावजूद फिल्म ने शानदार रफ्तार दिखाई है. कुछ नई फिल्में तो पहले हफ्ते में भी इस तरह के आंकड़े हासिल नहीं कर पाईं.

धुरंधर का वीकवाइज कलेक्शन (नेट इंडिया)

• वीक 1: 207.25 करोड़

• वीक 2: 253.25 करोड़

• वीक 3: 172 करोड़

• वीक 4: 106.5 करोड़

• वीक 5: 51.25 करोड़

धुरंधर टोटल कलेक्शन

सैकनिल्क की रिपोर्ट की मानें तो धुरंधर का कुल नेट हिंदी कलेक्शन 807.90 करोड़ रुपये है. फिल्म ने 800 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया और बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई. कुल ग्रॉस कलेक्शन 969.25 करोड़ रुपये है. विदेशो में भी धुरंधर छाई रही और करीब 289.35 करोड़ रुपये की कलेक्शन की. इस तरह वर्ल्डवाइड टोटल कलेक्शन 1258.6 करोड़ रुपये है. वहीं प्रोडक्शन हाउस के आंकड़ों की मानें तो फिल्म ने वर्ल्डवाइड ग्रॉस 1296 करोड़ रुपये (भारत-1011.73 करोड़, विदेश-284.10 करोड़) कमा लिए हैं.

धुरंधर की स्टारकास्ट

धुरंधर ने भारतीय सिनेमा में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में जगह बनाई है. फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी अहम रोल में हैं. यह फिल्म अब तक के कई रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और इसका सीक्वल भी जल्द आने वाला है. मौजूदा ट्रेंड से लगता है कि थिएट्रिकल रन खत्म होने से पहले यह कुछ और नए रिकॉर्ड भी बना सकती है.