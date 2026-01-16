Dhurandhar Box Office Collection Day 42: 42 दिन बाद भी करोड़ों में है धुरंधर की कमाई, देखें वर्ल्डवाइड और भारत में कलेक्शन

Dhurandhar Box Office Collection Day 42: धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर 5 दिसंबर 2025 को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी थी. वहीं अब फिल्म को 6 हफ्ते यानी 42 दिन बीत चुके हैं. इतने दिनों में फिल्में सिनेमाघरों से गायब होकर ओटीटी पर रिलीज होने को तैयार हो जाती हैं. लेकिन 42 दिन बाद भी फिल्म का कलेक्शन करोड़ों से लाखों पर कलेक्शन नहीं हुआ है. वहीं छठे हफ्ते फिल्म ने 25 करोड़ का कलेक्शन पार कर लिया है. जबकि लेटेस्ट रिलीज द राजा साब का हफ्तेभर में ही कलेक्शन आधे से भी कम हो गया है.

धुरंधर की 42 वें दिन कमाई

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, 42वें दिन फिल्म ने 3 करोड़ की कमाई भारत में हासिल की है, जिसके बाद भारत में आंकड़ा 816.60 करोड़ हो गया है. जबकि इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 979.85 करोड़ रहा है. वहीं वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1272.85 करोड़ की कमाई फिल्म ने हासिल की है.

6 हफ्तों में धुरंधर की कमाई

धुरंधर की 6 हफ्तों की कमाई की बात करें तो पहले हफ्ते धुरंधर ने 207.25 करोड़ की कमाई हासिल की थी. इसके बाद दूसरे हफ्ते उछाल के साथ 253.25 करोड़ की कमाई फिल्म ने हासिल की. वहीं तीसरे हफ्ते कलेक्शन गिरकर 172 करोड़ हो गया. चौथे हफ्ते फिल्म ने 106.5 करोड़ की कमाई हासिल की. वहीं पांचवे हफ्ते 51.25 करोड़ की कमाई फिल्म ने की. जबकि छठे हफ्ते 26.35 करोड़ की कमाई फिल्म ने हासिल की.

धुरंधर का बॉक्स ऑफिस पर था इनसे कॉम्पिटिशन

धुरंधर पिछले 42 दिनों से बॉक्स ऑफिस पर टिकी हुई है. लेकिन इस दौरान हॉलीवुड फिल्म अवतार फायर एंड एश (186.84 करोड़), तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी (32.95 करोड़), इक्कीस (30.61 करोड़) और द राजा साब (130.38 करोड़) सिनेमाघरों में रिलीज हुई, जिसके बावजूद धुरंधर ने कमाई हासिल की.

धुरंधर के बारे में

धुरंधर 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी, जिसे आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, सारा अर्जुन, दानिश पंडोर, राकेश बेदी और संजय दत्त अहम किरदार में नजर आ रहे हैं. फिल्म का सीक्वल 19 अप्रैल को रिलीज किया जाना है.