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धुरंधर 2 की सफलता के बीच आरी-आरी पर झूमते दिखे हमजा अली मजारी और चौधरी असलम, रणवीर सिंह और संजय दत्त पर फैंस ने लुटाया प्यार

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक वीडियो में रणवीर और संजय पार्टी में खूब मस्ती करते नजर आए. संजय ने पारंपरिक कुर्ता पहना था, वहीं रणवीर डेनिम और लेदर जैकेट में काफी स्टाइलिश लग रहे थे.

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धुरंधर 2 की सफलता के बीच आरी-आरी पर झूमते दिखे हमजा अली मजारी और चौधरी असलम, रणवीर सिंह और संजय दत्त पर फैंस ने लुटाया प्यार
हमजा और चौधरी असलम ने के आरी- आरी पर लगाए जमकर ठुमके
नई दिल्ली:

Dhurandhar 2 : 'धुरंधर 2' का क्रेज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है. इस स्पाई थ्रिलर फिल्म ने महज 7 दिनों में ही दुनिया भर में 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. इस सारी हलचल के बीच, एक्टर रणवीर सिंह और संजय दत्त मुंबई में बिजनेसमैन मोहित कंबोज की बेटी, मिशका कंबोज के जन्मदिन के जश्न में एक साथ नजर आए. दोनों को 'धुरंधर 2' के गाने 'आरी आरी' पर थिरकते हुए देखा गया, जिससे फैन्स को फिल्म से बाहर भी उनकी जबरदस्त दोस्ती की झलक मिली.

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक वीडियो में रणवीर और संजय पार्टी में खूब मस्ती करते नजर आए. संजय ने पारंपरिक कुर्ता पहना था, वहीं रणवीर डेनिम और लेदर जैकेट में काफी स्टाइलिश लग रहे थे. माहौल तब और भी ज्यादा जोशीला हो गया, जब रणवीर ने माइक हाथ में लेकर गाने के रैप वाले हिस्से पर लिप-सिंक किया. वहीं, संजय दत्त बस म्यूजिक का मजा लेते हुए थिरक रहे थे. दोनों 'आरी आरी' गाने पर थिरक रहे थे. यह गाना शाश्वत सचदेव ने बनाया है, जिसमें नवतेज सिंह रेहल, खान साब, जैस्मीन सैंडलस, सुधीर और यदुवंशी ने अपनी आवाज दी है.

आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' में रणवीर सिंह मुख्य भूमिका में हैं. उनके साथ संजय दत्त, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन और राकेश बेदी भी नजर आए. इस सीक्वल में रणवीर के किरदार हमजा अली मजारी के कराची के अंडरवर्ल्ड में बढ़ते दबदबे को दिखाया गया है, साथ ही उनके असली रूप जसकीरत सिंह रंगी के तौर पर उनके अतीत को भी खंगाला गया है.

'धुरंधर 2' ने रिलीज के 10 दिनों के अंदर ही दुनिया भर में 1,226.44 करोड़ रुपये की कुल कमाई कर ली है. ज्योति देशपांडे और आदित्य धर द्वारा निर्मित यह फिल्म 19 मार्च को हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम सहित कई भाषाओं में रिलीज़ हुई थी.

देखें वीडियो 

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