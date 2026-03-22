क्या 'मेरी जिंदगी है तू' एक्ट्रेस हानिया आमिर के शो से प्रेरित है धुरंधर 2?, जानें 'मेरे हमसफर' और रणवीर सिंह की फिल्म के बीच क्या है समानता

हाल ही में रिलीज हुई Dhurandhar 2: The Revenge बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है. इस बीच, कुछ दर्शकों ने सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलानी शुरू कर दीं कि रणवीर सिंह की फिल्म का आइडिया पाकिस्तान के वायरल ड्रामा 'मेरे हमसफर' से लिया गया है, जिसमें हानिया आमिर और फरहान सईद मुख्य भूमिका में हैं. हालांकि, यह बात पूरी तरह से गलत है. Dhurandhar 2 का निर्देशन आदित्य धर ने किया है. फिल्म की कहानी पाकिस्तानी शो से एकदम अलग है.



Dhurandhar 2 की कहानी

Dhurandhar 2 में रणवीर सिंह लीड रोल में हैं, जो हमजा अली मजारी नाम के एक भारतीय जासूस का किरदार निभा रहे हैं. वह पाकिस्तान के आतंकी और आपराधिक नेटवर्क में गुप्त रूप से काम करते हैं. फिल्म में आर. माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और राकेश बेदी भी अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं. फिल्म ने दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है. फिल्म का पहले पार्ट ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की, वहीं दूसरे पार्ट ने भी रिलीज के पहले दिन शानदार कलेक्शन किया और यह सिलसिला जारी है.



रणवीर सिंह के किरदार का नाम हमजा क्यों है?

फिल्म में हमजा अली मजारी नाम का किरदार रणवीर सिंह निभा रहे हैं. हमजा नाम इसलिए चुना गया क्योंकि यह साहस, शक्ति और दृढ़ता का प्रतीक है. यह नाम एक जासूस के किरदार के लिए बिल्कुल सही है, जो खतरनाक परिस्थितियों का सामना करते समय भी निडर बना रहता है.



हमजा का क्या मतलब है?

अरबी शब्द हमजा का मतलब बहादुरी और जिद, दोनों होता है. हमजा इब्न अब्दुल-मुत्तलिब एक ऐतिहासिक हस्ती थे, जो पैगंबर मोहम्मद के चाचा थे और बहादुरी के प्रतीक के तौर पर जाने जाते थे. फिल्म में इस नाम का इस्तेमाल यह दिखाने के लिए किया गया है कि कैसे रणवीर का किरदार बहादुरी वाले गुणों को रणनीतिक सोच वाला है.

पाकिस्तानी शो 'मेरे हमसफर'

पाकिस्तानी शो 'मेरे हमसफर' के मुख्य किरदार का नाम भी हमजा ही है. इसी वजह से, कुछ दर्शकों ने फिल्म और शो की तुलना करना शुरू कर दिया. लेकिन कहानी और घटनाएं पूरी तरह से अलग हैं. दोनों में सिर्फ नाम की समानता है, बाकी कोई भी चीज एक जैसी नहीं है.

'मेरी जिंदगी है तू' भारत में क्यों ट्रेंड कर रहा है?

हानिया आमिर और बिलाल अब्बास खान का पाकिस्तानी ड्रामा 'मेरी जिंदगी है तू' भारत में अपनी रोमांटिक कहानी, डायलॉग्स और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे क्लिप्स की वजह से ट्रेंड कर रहा है. ईद की वजह से 'मेरी ज़िंदगी है तू' के आखिरी एपिसोड की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई थी. मेकर्स का मानना ​​था कि हर कोई ईद के जश्न में व्यस्त होगा, इसलिए एपिसोड को शायद उतने व्यूज न मिलें जितने की उम्मीद थी. शो का नया एपिसोड आज, रविवार, 22 मार्च को रिलीज होगा.

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