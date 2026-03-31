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Dhurandhar 2 Box Office Collection: 12वें दिन धुरंधर 2 ने रौंद डाला KGF2, RRR, Kalki 2898 का रिकॉर्ड, खाते में आ चुके हैं इतने करोड़

Dhurandhar 2 कमाई के मामले में देश की बड़ी धुरंधर साबित हो रही है और साथ ही साथ हर नए दिन बड़ी-बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ रही है.

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Dhurandhar 2 Box Office Collection: 12वें दिन धुरंधर 2 ने रौंद डाला KGF2, RRR, Kalki 2898 का रिकॉर्ड, खाते में आ चुके हैं इतने करोड़
Dhurandhar 2 Box Office Collection
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नई दिल्ली:

‘धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा बरकरार रखे हुए है. रणवीर सिंह के लीड रोल वाली आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस एक्शन थ्रिलर ने रिलीज के 12वें दिन भी ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस दी और कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए. 12वें दिन (दूसरे सोमवार) फिल्म ने भारत में लगभग 25.30 करोड़ रुपये की कमाई की. हालांकि वीकेंड के मुकाबले इसमें कुछ गिरावट देखी गई, लेकिन फिल्म की रफ्तार अभी भी मजबूत बनी हुई है. इसके साथ ही फिल्म का कुल भारत नेट कलेक्शन 872.17 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. पहले हफ्ते में ही इसने 674.17 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. उसके बाद 9वें दिन 41.75 करोड़, 10वें दिन 62.85 करोड़ और 11वें दिन 68.10 करोड़ की शानदार कमाई रही.

KGF 2, RRR, Kalki 2898 AD टूटे सबके रिकॉर्ड

इस अचीवमेंट के साथ ‘धुरंधर 2' ने यश की सुपरहिट फिल्म ‘केजीएफ चैप्टर 2' (859 करोड़ रुपये) के लाइफटाइम भारत नेट कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है. इतना ही नहीं, फिल्म ने ‘आरआरआर' (782.20 करोड़) और ‘कल्कि 2898 एडी' (646 करोड़) जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के कुल आंकड़ों को भी पार कर लिया है.

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हिंदी बेल्ट में तो इसका दबदबा और भी मजबूत है, जहां इसने अल्लू अर्जुन की ‘पुष्पा 2' (812.14 करोड़) को भी मात दे दी है. रिलीज के पहले दिन से ही फिल्म लगातार डबल डिजिट में बिजनेस कर रही है, जो अपने आप में एक कमाल की बात है.

ट्रेड एनालिस्ट्स के मुताबिक ‘धुरंधर 2' अब 900 करोड़ क्लब के काफी करीब पहुंच चुकी है और बॉक्स ऑफिस पर नया इतिहास रच रही है. दर्शक इसे खूब पसंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से फिल्म की कमाई में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है. फिल्म अभी भी कई बड़े आंकड़ों को पार करने की राह पर है और आने वाले दिनों में और जबरदस्त परफॉर्मेंस की उम्मीद है.

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