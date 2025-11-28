विज्ञापन

सोफे पर बैठे थे धर्मेंद्र और घुटने टेके जमीन पर थे सलमान खान, संजय खान ने किस्सा शेयर करते हुए पोस्ट की फोटो

संजय खान ने धर्मेंद्र के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए एक ऐसी फोटो सोशल मीडिया पर ला दी जिसे देख एक बार फिर धरम जी और सलमान खान की बॉन्डिंग की चर्चा हो रही है.

Read Time: 2 mins
Share
सोफे पर बैठे थे धर्मेंद्र और घुटने टेके जमीन पर थे सलमान खान, संजय खान ने किस्सा शेयर करते हुए पोस्ट की फोटो
तस्वीर के साथ संजय खान ने शेयर किया किस्सा
Social Media
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के लिए साल 2025 बेहद दुखद साबित हुआ है. असरानी, पंकज धीर, कामिनी कौशल और धर्मेंद्र समेत कुछ सेलेब्स का निधन हो गया है, जिसने पूरे मनोरंजन जगत को स्तब्ध कर दिया. धर्मेंद्र देओल सिर्फ एक सुपरस्टार ही नहीं थे, बल्कि एक नेक और जिंदादिल इंसान थे. अभिनेता के जाने के बाद उनके चाहने वाले और इंडस्ट्री के तमाम सितारे उनके साथ बिताए पलों को याद कर रहे हैं. इसी बीच अभिनेता संजय खान ने उन्हें याद करते हुए इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया.

संजय खान ने उनके साथ एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें एक समारोह में वे धर्मेंद्र, सलमान खान और उनकी पत्नी जरीन के साथ बैठे हुए हैं. इस तस्वीर के साथ संजय खान ने बहुत ही भावुक संदेश लिखा, "दुनिया ने धरम जी को बस स्टार बनने के बाद जाना, लेकिन मैं उन्हें तब से जानता हूं, जब वे एक जवान लड़के के तौर पर लद्दाख की कड़ाके की ठंड को भी अपनी शरारतों से हंसी-मजाक में बदल देते थे.

उन्होंने पुराना किस्सा याद करते हुए लिखा, "साल 1966 की बात है, जब हम लेह में चेतन आनंद की फिल्म 'हकीकत' की शूटिंग कर रहे थे. एक रात हम सब साथ में थे और ऑफिसर्स साथ में मेस की तरफ जा रहे थे और तभी अचानक से एक संतरी ने हम पर बंदूक तानी और जोर से चिल्लाया. हम सब डर गए, लेकिन फिर हंसते-हंसते वो पल खत्म हो गया. उस छोटी-सी खतरनाक लेकिन मजेदार रात ने हमारी जिंदगी भर की दोस्ती की नींव रख दी. मेरे प्यारे धरम, जो लोग तुम्हें करीब से जानते थे, वे तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे. मेरे दोस्त, अब शांति से आराम करो."

बता दें कि अभिनेता धर्मेंद्र कई समय से उम्र संबंधी बीमारी से जूझ रहे थे, जिसके लिए उन्हें मुंबई के कैंडी ब्रीच अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया था. बाद में डॉक्टर ने उनकी हालत को स्थिर बताया था, जिसके बाद अभिनेता का इलाज घर से ही चल रहा था. अभिनेता ने 24 नवंबर को दुनिया को अलविदा कह दिया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dharmendra, Dharmendra Prayer Meet, Sanjay Khan, Salman Khan, Dharmendra Trivia, Dharmendra Salman Khan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com