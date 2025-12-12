चेन्नई में धुआंधार एक्शन करते दिखे आइकन स्टार देवदत्त रॉय, नए अवतार ने बढ़ाया फैंस का क्रेज

आइकन स्टार देवदत्त रॉय इन दिनों अपने एक बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट की शूटिंग में बिजी हैं, जिसकी लोकेशन चेन्नई रखी गई है. पिछले कुछ दिनों से वह लगातार हाई-ऑक्टेन एक्शन सीन्स फिल्मा रहे हैं. प्रॉडक्शन से जुड़े सूत्र बताते हैं कि कहानी और फिल्म के विज़ुअल टोन को ध्यान में रखते हुए ज्यादातर शूटिंग नाइट शिफ्ट में की जा रही है. फिल्म का लुक बहुत डार्क, रियल और रॉ रखा गया है, इसलिए टीम ने प्राकृतिक अंधेरे का पूरा इस्तेमाल किया है.

देवदत्त रॉय को चेन्नई पोर्ट और मिंजुर हाईवे पर भी शूटिंग करते देखा गया. उनके लंबे बाल और घनी दाढ़ी वाला नया लुक फैंस के बीच खास चर्चा का विषय बना हुआ है. कहा जा रहा है कि यह पूरा ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए किया गया है, जिसमें उनका किरदार काफी इंटेंस और एक्शन-ड्रिवन बताया जा रहा है.

शूटिंग सेट के बाहर भी रॉय का स्टार पावर साफ दिखाई दिया. पैकअप के बाद जब उन्होंने मीडिया को तस्वीरें क्लिक करने दीं, तो वह अपने कूल और स्टाइलिश अंदज़ में नजर आए. उन्हें स्टूडियो के बाहर पीले रंग की टैंक टी-शर्ट में देखा गया, जिसमें उनका फिटनेस लेवल साफ झलक रहा था. इसके अलावा उन्हें ट्रैक सूट, जैक एंड कॉर्ड सेट और अमीरी स्लाइड्स के साथ एक बेहद आरामदायक लेकिन स्टाइलिश लुक में भी देखा गया.

ताजा जानकारी के मुताबिक, यह चेन्नई में उनके इस प्रोजेक्ट का आखिरी शेड्यूल है. कुछ दिनों के ब्रेक के बाद वे फिर से चेन्नई लौटेंगे और अपने अगले प्रोजेक्ट की शूटिंग शुरू करेंगे. उनके लगातार कई बड़े कामों की लाइन-अप देखकर फैंस बेहद उत्साहित हैं और सोशल मीडिया पर रॉय के नए अवतार की जमकर तारीफ हो रही है.