धुरंधर को बॉर्डर 2 एडवांस बुकिंग में दी धोबी पछाड़, पहले दिन सनी देओल की फिल्म रचेगी इतिहास

Border 2 Advance booking defeats Dhurandhar: बॉर्डर 2 की रिलीज के साथ सनी देओल की फिल्म की ओपनिंग डे की एडवांस बुकिंग खत्म हो गई है. वहीं फिल्म ने पहले दिन ही रणवीर सिंह की धुरंधर को पछाड़ दिया है. 

बॉर्डर 2 ने एडवांस बुकिंग में धुरंधर को पछाड़ा
नई दिल्ली:

Border 2 Advance Booking:  बॉर्डर 2 की एडवांस बुकिंग ने रिलीज से पहले रफ्तार पकड़ी और पहले दिन की एडवांस बुकिंग के खत्म होने तक रणवीर सिंह की धुरंधर को पछाड़ दिया. सनी देओल स्टारर फिल्म ने बुक माय शो पर हर घंटे 4k टिकट की बिक्री से मॉर्निंग में शुरुआत की थी, जो रात होते होते 10 k तक पहुंच गई. हाल कुछ ऐसा रहा कि फिल्म ने ओपनिंग डे के एडवांस डे का कलेक्शन 10 करोड़ पार का कर लिया है. इसके साथ ही रणवीर सिंह की धुरंधर पिछड़ गई है, जिसके साथ यह कहना गलत नहीं होगा कि पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर बॉर्डर 2 की गूंज सुनाई देने वाली है. 

बॉर्डर 2 के एडवांस बुकिंग के आंकड़े

बॉर्डर 2 की एडवांस बुकिंग मंडे को शुरु हुई थी, जिसके बाद फ्राइडे तक फिल्म ने 4 लाख से ज्यादा टिकट बेच दिए हैं. बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार, ओपनिंग डे पर ग्रॉस एडवांस बुकिंग 12.5 करोड़ की हुई है, जिसमें 5 लाख प्रिमियम फॉर्मेट आईमैक्स, 4डीएक्स और डॉल्बी सिने शामिल है. फिल्म की एडवांस बुकिंग ग्रॉस कलेक्शन डे 1 केवल 12 घंटे में 6 करोड़ से 12 करोड़ पर पहुंच गया है. 

बॉर्डर 2 से टक्कर में हैं फिल्में

बुधवार को बॉर्डर 2 ने डे 1 एडवांस बुकिंग ग्रॉस में सनी देओल की जाट को एडवांस बुकिंग की मामले में पीछे छोड़ दिया है, जो 2.4 करोड़ था. वहीं 9 करोड़ की ओपनिंग को पछाड़ दिया है. वहीं प्री सेल्स के खत्म होने तक फिल्म ने 10 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, जिसके चलते 9 करोड़ कमाने वाली रणवीर सिंह की धुरंधर को एडवांस बुकिंग के मामले में बॉर्डर 2 ने पछाड़ दिया है. हालांकि सनी देओल की गदर 2 का तीन साल पहले का ऑल टाइम रिकॉर्ड फिल्म 17.50 करोड़ नहीं तोड़ पाया है. 

बॉर्डर 2 के बारे में 

जेपी दत्ता की आइकॉनिक 1997 फिल्म बॉर्डर का सीक्वल 2026 की वॉर ड्रामा बॉर्डर 2 है, जिसे अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी अहम किरदार में नजर आए हैं. भूषण कुमार, कृष्णन कुमार, जेपी दत्ता और निधि दत्ता ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

Border 2, Dhurandhar, Border 2 Advance Booking
