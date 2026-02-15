विज्ञापन

बॉलीवुड की इन 10 फिल्मों में दिखे IND-PAK क्रिकेट मैच, 5वीं वाली में पाकिस्तान की जीत पर ताली बजाने लगी थी मुन्नी

India Vs Pakistan T20 World Cup 2026: बॉलीवुड की इन फिल्मों में दिखाए गए हैं IND-PAK क्रिकेट मैच, मैच के बाद जश्न से लेकर शॉकिंग खुलासे तक सब शामिल.

Read Time: 4 mins
Share
बॉलीवुड की इन 10 फिल्मों में दिखे IND-PAK क्रिकेट मैच, 5वीं वाली में पाकिस्तान की जीत पर ताली बजाने लगी थी मुन्नी
Bollywood Movies Featuring IND vs PAK: भारत और पाकिस्तान के मैच पर बनी बॉलीवुड फिल्में

ICC T20 विश्व कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 15 फरवरी को शाम 7 बजे कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में होगा. जिसके लिए भारत और पाकिस्तान दोनों ही जगह के फैन्स कमर कसे हुए हैं. ऐसे में हम आपके लिए कुछ ऐसी फिल्में लाए हैं जिनमें भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच के नजारे देखने को मिले हैं. वैसे भी इस मैच से पहले, बॉलीवुड की उन फिल्मों को याद करना बनता है जहां इंडिया-पाकिस्तान क्रिकेट मैच की झलक दिखाई गई है. ये मैच ना सिर्फ फिल्म का हिस्सा बने, बल्कि प्लॉट में इमोशंस, टेंशन और जश्न दोनों को लाने में भी कामयाब रहे. यहां 10 ऐसी फिल्में हैं, जिनमें क्रिकेट की यह राइवलरी स्क्रीन पर जिंदा हुई थी.

1. बटालियन 609 (2019): शशांक उदापुरकर, विशाल तिवारी और अन्य के साथ यह फिल्म भारतीय और पाकिस्तानी सेना के बीच एक अनोखे क्रिकेट मैच पर फोकस करती है. बॉर्डर पर बढ़ती टेंशन के बीच मैच खेला जाता है, जहां शर्त है कि हारने वाली टीम की सेना को बॉर्डर से 18 किमी पीछे हटना पड़ेगा. यह मैच दोनों देशों की सेनाओं के बीच दोस्ती और दुश्मनी का सिंबल बनता है.

2. ढिशूम (2016): जॉन अब्राहम, वरुण धवन और साकिब सलीम स्टारर इस एक्शन-कॉमेडी में साकिब सलीम एक भारतीय क्रिकेटर विराज का रोल करते हैं. फिल्म में भारत-पाकिस्तान मैच दिखाया गया है, जहां विराज किडनैप हो जाता है और मैच से पहले की टेंशन हाईलाइट होती है. मैच सीन अबू धाबी में शूट किए गए, रियल क्रिकेटर्स की तरह कोरियोग्राफ्ड.

3. केदारनाथ (2018): सारा अली खान और सुशांत सिंह राजपूत की यह लव स्टोरी 2013 की केदारनाथ बाढ़ पर आधारित है. एक सीन में दोनों साथ बैठकर भारत-पाकिस्तान मैच देखते हैं, जो उनकी बॉन्डिंग को दिखाता है. मैच 2011 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का रेफरेंस है, जहां भारत ने पाकिस्तान को हराया.

4. प्यार का पंचनामा 2 (2015): कार्तिक आर्यन, नुसरत भरुचा स्टारर इस कॉमेडी में एक सीन है जहां नुसरत कार्तिक को इंडिया-पाक मैच छोड़कर डेट पर जाने के लिए कहती है. यह मैच बैकग्राउंड में चलता है, रिलेशनशिप टेंशन ऐड करता है. फिल्म में रियल T20 मैच की क्लिप्स यूज की गईं.

5. बजरंगी भाईजान (2015): सलमान खान, हर्षाली मल्होत्रा और करीना कपूर की यह सुपरहिट फिल्म में मुन्नी (हर्षाली) पाकिस्तान की जीत पर डांस करती है, जो उसकी आइडेंटिटी का खुलासा करता है. मैच सीन क्रॉस-बॉर्डर लव और यूनिटी का सिंबल है. फिल्म में इंडिया-पाक मैच दिखाए गए हैं.

6. कभी खुशी कभी गम (2001): शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, काजोल स्टारर इस फैमिली ड्रामा में काजोल भारत की पाकिस्तान पर जीत का जश्न मनाती है. मैच सीन फैमिली बॉन्डिंग को दिखाता है. 

7. एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी (2016): सुशांत सिंह राजपूत की यह फिल्म धोनी की जिंदगी दिखाती है, जिसमें इंडिया-पाक मैच की झलकें हैं. फिल्म में रियल मैच फुटेज यूज की गई.

8. दिल बोले हडिप्पा! (2009): रानी मुखर्जी और शाहिद कपूर की यह स्पोर्ट्स कॉमेडी में वीरा लड़का बनकर इंडिया-पाकिस्तान मैच खेलती है. हालांकि यह मैच लोकल टीमो में होता है. 

9. चैन कुली की मेन कुली (2007): जैन खान और राहुल बोस स्टारर इस किड्स फिल्म में अनाथ बच्चा इंडिया बनाम पाकिस्तान मैच में खेलता है. मैच क्लाइमैक्स है. फिल्म इंडियन क्रिकेट टीम के रियल प्लेयर्स को ट्रिब्यूट देती है.

10. अजहर (2016): इमरान हाशमी की यह बायोपिक मोहम्मद अजहरुद्दीन की लाइफ पर है, जिसमें कई इंडिया-पाक मैच दिखाए गए, 1986 शारजाह कप जहां अजहर ने लास्ट बॉल पर छक्का मारा. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bollywood Movies Featuring Epic IND Vs PAK Cricket Matches, India Vs Pakistan T20 World Cup 2026 Match, 15 February
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com