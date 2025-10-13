NDTV World Summit 2025: जानें कौन हैं बलकीस अहमद फतही

यमनी-अमीराती सिंगर -एक्ट्रेस बलकीस अहमद फतही एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 के दूसरे दिन मंच पर प्रस्तुति देंगी. वह "Songs of Arabia: Unapologetically Balqees,"सत्र का संचालन करेंगी, जहां यह वह अरबी संगीत और दुनिया पर उसके प्रभाव के बारे में बात करेंगी. इस सत्र में आज के अरब संगीत को आकार देने वाली लय, भाषाओं और वाद्ययंत्रों पर भी चर्चा होगी. बलकीस अहमद फतही का जन्म अबू धाबी में प्रसिद्ध संगीतकार अहमद फ़ाथी और एक अमीराती मां के यहां हुआ था. एक संगीतमय परिवार में पली-बढ़ी, वह छोटी उम्र से ही पारंपरिक यमनी और खाड़ी संगीत से परिचित थीं. उनके पिता ने उन्हें गायन और वाद्ययंत्र बजाने का औपचारिक प्रशिक्षण दिया.बलकीस अहमद फतही ने अपने संगीत करियर के लिए पूरी तरह से समर्पित होने से पहले अबू धाबी विश्वविद्यालय से बिजनेस और मार्केटिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की.

बलकीस अहमद फतही ने अपने म्यूजिक करियर की शुरुआत 2011 में अपने पहले सिंगल मसाला सहला से की. उन्होंने अपना पहला एल्बम मजनून 2013 में रिलीज़ किया. पारंपरिक खलीजी म्यूजिक को मॉडर्न पॉप म्यूजिक के साथ मिलाने के लिए जानी जाने वाली बलकीस अहमद फतही एक सफल अमीराती सिंगर -लिरिकिस्ट हैं. उनके कई हिट एकल और एल्बम हैं. वह चार दशकों में सऊदी अरब के फर्स्ट वुमन ऑनली कंसर्ट्स में प्रदर्शन करने वाली पहली महिलाओं में से हैं.

बलकीस अहमद फतही की उपलब्धियों में दो स्टूडियो एल्बमों के साथ एक सफल म्यूजिक करियर शामिल है. उन्होंने 2022 फीफा विश्व कप के गीत "लाइट द स्काई" जैसे प्रमुख कार्यक्रमों में भाग लिया और सऊदी अरब में पहली बार केवल महिलाओं के लिए आयोजित संगीत समारोहों में प्रस्तुति दी. सिंगर को म्यूरेक्स डी'ओर और बीआईएएफ पुरस्कार जैसे पुरस्कार भी मिले हैं. बलकीस अहमद फतही को 2019 में दुबई स्टार्स वॉकवे पर एक स्टार से सम्मानित किया गया था. उन्होंने अपने स्वयं के ब्यूटी ब्रांड, बेक्स ब्यूटी के साथ व्यवसाय में कदम रखा है.

एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 के बारे में

एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 एक प्रतिष्ठित वैश्विक सम्मेलन है जो राजनीति, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और व्यापार सहित विभिन्न क्षेत्रों की प्रभावशाली हस्तियों को एक साथ लाता है.