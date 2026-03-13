विज्ञापन
WAR UPDATE

‘टटीरी’ गाने के विवाद में फंसे रैपर बादशाह, महिला आयोग ने दिए गिरफ्तारी के आदेश

हरियाणा के पानीपत में मशहूर रैपर बादशाह को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है. ‘टटीरी’ गाने को लेकर बढ़ते विवाद के बीच हरियाणा महिला आयोग ने सख्त रुख अपना लिया है.

Read Time: 2 mins
Share
‘टटीरी’ गाने के विवाद में फंसे रैपर बादशाह, महिला आयोग ने दिए गिरफ्तारी के आदेश
बादशाह के टटीरी गाने पर मचा है बवाल

हरियाणा के पानीपत में मशहूर रैपर बादशाह को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है. ‘टटीरी' गाने को लेकर बढ़ते विवाद के बीच हरियाणा महिला आयोग ने सख्त रुख अपना लिया है. आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने पानीपत पुलिस और पंचकूला पुलिस को बादशाह की गिरफ्तारी के आदेश देने की बात कही है. बताया जा रहा है कि आयोग की ओर से पूछताछ के लिए दिए गए समय पर भी रैपर पेश नहीं हुए. इसके बाद आयोग ने नाराजगी जताते हुए सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है. साथ ही यह भी कहा गया है कि जब तक मामला साफ नहीं होता, तब तक प्रदेश में कहीं भी बादशाह का शो होने नहीं दिया जाएगा.

क्या है ‘टिटरी' गाने का विवाद

दरअसल हाल ही में रिलीज हुए गाने टटीरी(Tateeree) को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. कुछ संगठनों और महिला आयोग का आरोप है कि गाने के बोल महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं और आपत्तिजनक हैं. इसी वजह से इस गाने के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी. मामले की जांच के लिए हरियाणा महिला आयोग ने बादशाह को नोटिस जारी कर आयोग के सामने पेश होने के लिए कहा था, लेकिन तय समय पर उनके नहीं पहुंचने से मामला और गर्मा गया.

महिला आयोग का सख्त रुख

हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने कहा कि आयोग अब हरियाणा की बेटियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए पूरी तरह से खड़ा है. उन्होंने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि अगर जरूरत पड़े तो बादशाह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. इसके साथ ही बादशाह के पासपोर्ट को जब्त करने की भी अपील की गई है, ताकि वह देश छोड़कर न जा सकें. आयोग ने यह भी कहा कि जब तक विवाद खत्म नहीं होता, तब तक प्रदेश में उनके किसी भी शो की अनुमति नहीं दी जाएगी. इस मामले में उत्तराखंड स्टेट कमीशन फॉर वीमेन ने भी हरियाणा महिला आयोग को सहयोग देने की बात कही है. अब इस विवाद को लेकर संगीत और एंटरटेनमेंट जगत में भी चर्चा तेज हो गई है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Badshah, Tateeree Song, Badshah Tateeree Song, Tateeree Song Controversy, Badshah News, Badshah Latest News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com