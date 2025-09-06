विज्ञापन

Baaghi 4 Box Office Collection Day 1: टाइगर श्रॉफ की ओपनिंग डे पर दहाड़, पहले दिन छोड़ दिया परम सुंदरी को पीछे!

Baaghi 4 Box Office Collection Day 1: टाइगर श्रॉफ की बागी 4 को दर्शकों का पहले दिन प्यार मिला है. वहीं फिल्म ने परम सुंदरी के ओपनिंग डे कलेक्शन से डबल कलेक्शन हासिल किया है.

Read Time: 2 mins
Share
Baaghi 4 Box Office Collection Day 1: टाइगर श्रॉफ की ओपनिंग डे पर दहाड़, पहले दिन छोड़ दिया परम सुंदरी को पीछे!
Baaghi 4 Box Office Collection Day 1 बागी 4 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1
नई दिल्ली:

Baaghi 4 Box Office Collection Day 1: टाइगर श्रॉफ अपनी बागी सीरीज के साथ कमबैक कर रहे हैं. 5 सितंबर को बागी का चौथा पार्ट बागी 4 सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म को दर्शकों से मिक्स रिस्पॉन्स मिल रहा है. वहीं अब कमाई का आंकड़ा सामने आ गया है और टाइगर श्रॉफ की फिल्म ने ओपनिंग डे पर सिद्धार्थ मल्होत्रा और जान्हवी कपूर की परम सुंदरी को पीछे छोड़ दिया है. बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, बागी 4 ने पहले दिन 12 करोड़ का नेट कलेक्शन हासिल किया है. वहीं 28.32 प्रतिशत हिंदी में ऑक्यूपेंसी रही है. जबकि फिल्म के नाइट शोज की ऑक्यूपेंसी 37.23 प्रतिशत रहा .

बागी 4 ने सिद्धार्थ और जान्हवी कपूर की परम सुंदरी का 7.37 करोड़ का ओपनिंग कलेक्शन हासिल किया है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि पिछले हफ्ते 29 अगस्त को परमसुंदरी सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. वहीं हफ्तेभर में 41.6 करोड़ का कलेक्शन फिल्म ने हासिल किया. जबकि वर्ल्डवाइड फिल्म की कमाई 62.75 करोड़ हो चुकी है.

बागी 4 की बात करें तो यह हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म हैं, जिसे ए हर्षा ने डायरेक्ट किया है. वहीं नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के तले साजिद नाडियाडवाला ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है. फिल्म ने टाइगर श्रॉफ, संजय दत्त, सोनम बाजवा और हरनाज संधू लीड रोल में हैं.

गौरतलब की गणपथ सिंगल हीरो के तहत आखिरी फिल्म बड़े पर्दे पर थी, जो फ्लॉप साबित हुई थी. इसके अलावा उनकी अक्षय कुमार के साथ बड़े मियां छोटे मियां भी फ्लॉप साबित हुई थी. वहीं मल्टीस्टारर सिंघम अगेन में भी वह नजर आए थे, जो ज्यादा खास कलेक्शन नहीं कर पाए.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Baaghi 4, Baaghi 4 Reviews, Baaghi 4 Box Office Collection Day 1, Baaghi 4 Full Movie Download Filmyzilla, Baaghi 4 Box Office Collection
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com